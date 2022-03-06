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    Події в Україні

    Харків у вогні: армія Путіна знову бомбила місто (відео)

    У результаті бомбардування загорівся багатоповерховий житловий будинок - Харків у вогні: армія Путіна знову бомбила місто (відео)
    У результаті бомбардування загорівся багатоповерховий житловий будинок
    фото: скріншот із відео

    Російські окупанти цілеспрямовано знищують житлові будинки

    Пізно ввечері 5 березня російські окупанти знову бомбардували житлові квартали Харкова.

    Звуки снарядів лунали в районі Північної Салтівки.

    Внаслідок атаки загорілася багатоповерхівка.

    Звуки вибуху чути і поблизу центру міста.

    Нагадаємо, 5 березня харків'янин показав, як виглядає місто після жорстоких обстрілів.

    Також російські окупанти обстріляли багатоповерхівки Харкова.

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    Теги: Харків Росія окупанти армія війна #stoprussia
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    Харків у вогні: армія Путіна знову бомбила місто (відео)