Харків у вогні: армія Путіна знову бомбила місто (відео)
У результаті бомбардування загорівся багатоповерховий житловий будинок
фото: скріншот із відео
Російські окупанти цілеспрямовано знищують житлові будинки
Пізно ввечері 5 березня російські окупанти знову бомбардували житлові квартали Харкова.
Звуки снарядів лунали в районі Північної Салтівки.
Внаслідок атаки загорілася багатоповерхівка.
Звуки вибуху чути і поблизу центру міста.
Нагадаємо, 5 березня харків'янин показав, як виглядає місто після жорстоких обстрілів.
Також російські окупанти обстріляли багатоповерхівки Харкова.
Читайте також: