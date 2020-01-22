У Києві судитимуть трьох молодиків, які побили охоронця супермаркету



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Хлопці били охоронця руками і ногами Фото: скріншот відео

Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт відносно трьох молодиків, які побили охоронця супермаркету в Києві.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, інцидент трапився у листопаді минулого року в Подільському районі столиці. Тоді до правоохоронців звернувся працівник супермаркету та повідомив, що компанія молодиків побила охоронця.

Зловмисники напідпитку завітали до магазину, аби придбати спиртні напої, та почали чіплятися до охоронця.

«На зауваження співробітника магазину відвідувачі вчинили бійку, внаслідок якої потерпілого з численними забоями госпіталізували до лікарні. Впродовж доби ми встановили підозрюваних та затримали їх за місцем мешкання. Усі вони кияни віком від 18 до 23 років, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувались», - розповів слідчий Подільського управління поліції Богдан Злотенко.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За рішенням суду фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування завершено, матеріали провадження з обвинувальним актом скеровано до Подільського районного суду Києва для прийняття рішення.