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    Суд заарештував молодиків, які жорстоко побили охоронця супермаркету

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    Хлопці разом завдавали охоронцю ударів руками і ногами - Суд заарештував молодиків, які жорстоко побили охоронця супермаркету
    Хлопці разом завдавали охоронцю ударів руками і ногами
    Фото: скріншот відео

    В результаті побиття потерпілий втратив селезінку

    До трьох молодиків, які напали на охоронця супермаркету в Києві, суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

    Хлопцям повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до втрати внутрішнього органу) КК України, повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 листопада приблизно о 04:30 троє підозрюваних 1995-го, 1996-го та 2001-го року народження, перебуваючи стані алкогольного сп’яніння, знаходячись у приміщені супермаркету, напали на охоронця, який перебував на робочому місці.

    Зловмисники спільно завдавали потерпілому ударів руками і ногами, допоки той не впав. Закінчивши побиття, підозрювані втекли з місця події.

    За результатами оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особи нападників, допитали свідків кримінального правопорушення та вилучили відеозапис з місця події.

    Дії підозрюваних кваліфіковано як умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до втрати внутрішнього органу (селезінки), вчинене групою осіб.

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    Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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