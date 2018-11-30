У Києві судитимуть водія, який збив дитину і втік із місця ДТП



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ДТП сталася у вересні 2016 року на вул. Коцюбинського у Києві Фото: Прокуратура Києва

Замість надання медичної допомоги постраждалій дитині, молодик втік з місця пригоди

Київською місцевою прокуратурою №10 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 24-річного уродженця Запорізької області, який на пішохідному переході у столиці скоїв наїзд на 12-річну дівчинку та втік з місця події, залишивши дитину без допомоги. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«29 вересня 2016 року водій автомобіля КІА, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу на вул. Ю. Коцюбинського, не обрав безпечну для цієї ділянки швидкість руху та не зреагував на раптову появу на дорозі неповнолітньої дівчинки. Як наслідок, водій зачепив дитину правою боковою частиною автомобіля. Проте замість надання медичної допомоги постраждалій дитині, молодик втік з місця пригоди, залишивши постраждалу на проїзній частині», - йдеться в повідомленні.

Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 135 КК України скеровано до Шевченківського райсуду столиці для розгляду по суті.

За вчинене горе-водію загрожує до 2 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк.