У Києві судять ділків, які збували сильнодіючі препарати через Facebook



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За два роки зловмисники отримали незаконний прибуток у сумі понад 2 млн гривень

Київською місцевою прокуратурою №7 скеровано до суду обвинувальний акт відносно учасників злочинної групи, які займалися виготовленням та збутом сильнодіючих лікарських засобів на території міста Києва та Київської області. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

З 2017-го по грудень 2018 року троє зловмисників за допомогою спеціального обладнання виготовляли та в подальшому через сторінку, створену в соціальній мережі Facebook, розповсюджували продукцію, яка у своєму складі містила сильнодіючі лікарські засоби «метандієнон» та «нандролон», що відносяться до групи анаболічних стероїдів.

Згідно з матеріалами слідства, за вказаний період зловмисники отримали незаконний прибуток у сумі понад 2 млн гривень.

На даний час обвинувальний акт за обвинуваченням вказаних осіб у вчиненні злочину, передбаченому ч.4 ст.321 КК України (незаконне придбання, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут сильнодіючих лікарських засобів, без спеціального на те дозволу, вчинені організованою групою, якщо предметом таких дій були сильнодіючі лікарські засоби в особливо великих розмірах), скеровано до Подільського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

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