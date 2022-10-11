Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві та області почалися віялові відключення електрики

Надія Клочко
glavcom.ua
У Києві та області почалися віялові відключення електрики
У Києві та області почалися відключення електрики
фото з відкритих джерел

КМДА обіцяє, що відключення електроенергії триватимуть не довше чотирьох годин

У зв’язку зі зростанням електроспоживання за розпорядженням «Укренерго» у столиці та області застосовують графіки обмеження електропостачання. Про це йдеться у повідомленні Київської міської адміністрації (КМДА).

«Через збільшення обсягів електроспоживання, ДТЕК Київські електромережі вимушене застосувати графік обмеження електропостачання. Адреси споживачів поділені на три черги. Наразі тимчасово обмежено електропостачання до частини третьої черги (16:00 - 20:00)», – повідомили у КМДА.

Як пояснили у столичній адміністрації, Якщо у енергосистеми існуватиме подальша потреба у стабілізації, можуть відключити і наступну чергу. Відключення не будуть перевищувати чотири години.

КМДА також закликала економити електроенергію та не вмикайте потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники тощо).

Водночас користувачі соцмереж повідомляють, що у деяких районах Києва та в області уже почалися відключення електроенергії.

Зазначимо, Кабінет міністрів закликав українців сьогодні обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00.  Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав у години пік – з 17:00 до 23:00 – не вмикати енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі та кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні та посудомийні машини. Він наголосив, що це дуже важливо для стабільної роботи нашої енергосистеми. 

Нагадаємо, у Вінницькій та Чернігівській областях розпочалися віялові відключення електрики

Також повідомлялося, що для стабілізації ситуації в енергомережі частково можуть бути знеструмлені споживачі електричної енергії в у декількох районах Харкова

До слова, раніше компанія ДТЕК раніше оприлюднила графік віялових відключень електроенергії у Києві. 

Читайте також: 

Теги: КМДА Київщина Київ електроенергія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Низка прийомів допоможуть знизити споживання електроенергії в домі
Як зменшити витрати електроенергії: прості та дієві поради
Сьогодні, 18:33
Влада просить українців мінімізувати вечірнє споживання електроенергії
У двох областях розпочалися віялові відключення електрики
Сьогодні, 17:54
Відключення світла у Харкові орієнтовно триватиме до 16:00
«Харківобленерго» запроваджує обмеження на електроенергію
Сьогодні, 15:00

Новини

Київ позбувся одного з пам'ятників Пушкіну
Київ позбувся одного з пам'ятників Пушкіну
У Києві та області почалися віялові відключення електрики
У Києві та області почалися віялові відключення електрики
На Київщині енергетики погодинно виключатимуть світло: список
На Київщині енергетики погодинно виключатимуть світло: список
Кличко розповів, коли відновлять пошкоджений пішохідний міст у Києві (фото)
Кличко розповів, коли відновлять пошкоджений пішохідний міст у Києві (фото)
Віялові відключення електрики в Києві: Кличко повідомив важливу інформацію
Віялові відключення електрики в Києві: Кличко повідомив важливу інформацію
Над Київщиною збито ворожу ракету (відео)
Над Київщиною збито ворожу ракету (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
64K
Схопився за стілець і кусав губи. Путін дивно поводився на зустрічі із президентом ОАЕ
54K
Повітряні сили повідомили, скільки над Україною 11 жовтня вже збито ракет
52K
Головний російський комуніст озвучив нові погрози Україні
42K
Всеукраїнська тривога: вибухи лунають на Рівненщині, Київщині та в Кривому Розі
41K
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло

Новини

Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
Сьогодні, 21:14
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Сьогодні, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
Сьогодні, 06:27
Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Вчора, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Вчора, 06:45

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту