У Києві та області почалися віялові відключення електрики

КМДА обіцяє, що відключення електроенергії триватимуть не довше чотирьох годин

У зв’язку зі зростанням електроспоживання за розпорядженням «Укренерго» у столиці та області застосовують графіки обмеження електропостачання. Про це йдеться у повідомленні Київської міської адміністрації (КМДА).

«Через збільшення обсягів електроспоживання, ДТЕК Київські електромережі вимушене застосувати графік обмеження електропостачання. Адреси споживачів поділені на три черги. Наразі тимчасово обмежено електропостачання до частини третьої черги (16:00 - 20:00)», – повідомили у КМДА.

Як пояснили у столичній адміністрації, Якщо у енергосистеми існуватиме подальша потреба у стабілізації, можуть відключити і наступну чергу. Відключення не будуть перевищувати чотири години.

КМДА також закликала економити електроенергію та не вмикайте потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники тощо).

Водночас користувачі соцмереж повідомляють, що у деяких районах Києва та в області уже почалися відключення електроенергії.

Зазначимо, Кабінет міністрів закликав українців сьогодні обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав у години пік – з 17:00 до 23:00 – не вмикати енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі та кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні та посудомийні машини. Він наголосив, що це дуже важливо для стабільної роботи нашої енергосистеми.

Нагадаємо, у Вінницькій та Чернігівській областях розпочалися віялові відключення електрики.

Також повідомлялося, що для стабілізації ситуації в енергомережі частково можуть бути знеструмлені споживачі електричної енергії в у декількох районах Харкова

До слова, раніше компанія ДТЕК раніше оприлюднила графік віялових відключень електроенергії у Києві.