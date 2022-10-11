Як зменшити витрати електроенергії: прості та дієві поради

Деякі прийоми можуть суттєво зменшити суми у платіжках за електрику

Росія завдала атак по об’єктах енергетичної інфраструктури України, через що в країні зараз як ніколи важливе розумне споживання електроенергії. Журналіст Дмитро Литвиненко поділився низкою простих способів, як без особливих зусиль зменшити навантаження на електромережу.

Поради щодо економії електрики

у коридорах, тамбурах, на сходових майданчиках та прибудинковій території варто встановити датчики руху, щоб електрика не витрачалася дарма;

без зайвої необхідності краще не користуватися ліфтами — спуститися або піднятися на нижні поверхи можна і сходами;

в пікове навантаження (з 8 до 11 і з 20 до 22) краще не включати пральні машини, обігрівачі та іншу техніку, що споживає багато енергії;

звертайте увагу на клас енергоспоживання приладів — між С та А+ є велика різниця;

бойлер споживає багато електрики, тому можна знизити температуру нагріву та вибрати душ замість ванни;

багато енергії споживає і пилосос, замість нього можна іноді і підмести віником;

коли ставите чайник на одну чашку чаю, то підігрівайте відповідну кількість води, а не півтора літра;

для прання в сучасних машинках достатньо води температурою 30 градусів, — відпирає майже так само, як і за 60, але споживання буде значно нижчим;

розморозьте морозилку і не зберігайте у холодильнику великі запаси їжі, щоб енергія не витрачалася на охолодження льоду та зайвих продуктів;

зарядні пристрої та побутові прилади не повинні бути включені в розетку, коли не використовуються, бо в режимі сну теж споживають енергію;

прилади електроопалення зараз не на часі, вони споживають багато електрики, особливо бюджетні; обігріватися кондиціонерами теж погана ідея;

у квартирі цілком можна жити при 17 градусах, не варто гріти повітря до 23;

головне для електромережі це стабільність, тому різко вводити жорсткі заходи економії теж варто, робіть це поступово.

Зазначимо, Кабінет міністрів закликав українців сьогодні обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав у години пік – з 17:00 до 23:00 – не вмикати енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі та кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні та посудомийні машини. Він наголосив, що це дуже важливо для стабільної роботи нашої енергосистеми.

Нагадаємо, у Вінницькій та Чернігівській областях розпочалися віялові відключення електрики.

Також повідомлялося, що для стабілізації ситуації в енергомережі частково можуть бути знеструмлені споживачі електричної енергії в у декількох районах Харкова

До слова, раніше компанія ДТЕК раніше оприлюднила графік віялових відключень електроенергії у Києві. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати чотирьох годин.

Також відомо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.