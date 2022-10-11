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Як зменшити витрати електроенергії: прості та дієві поради

Надія Клочко
glavcom.ua
Як зменшити витрати електроенергії: прості та дієві поради
Низка прийомів допоможуть знизити споживання електроенергії в домі
фото з відкритих джерел

Деякі прийоми можуть суттєво зменшити суми у платіжках за електрику

Росія завдала атак по об’єктах енергетичної інфраструктури України, через що в країні зараз як ніколи важливе розумне споживання електроенергії. Журналіст Дмитро Литвиненко поділився низкою простих способів, як без особливих зусиль зменшити навантаження на електромережу.

Поради щодо економії електрики

  • у коридорах, тамбурах, на сходових майданчиках та прибудинковій території варто встановити датчики руху, щоб електрика не витрачалася дарма;
  • без зайвої необхідності краще не користуватися ліфтами — спуститися або піднятися на нижні поверхи можна і сходами;
  • в пікове навантаження (з 8 до 11 і з 20 до 22) краще не включати пральні машини, обігрівачі та іншу техніку, що споживає багато енергії;
  • звертайте увагу на клас енергоспоживання приладів — між С та А+ є велика різниця;
  • бойлер споживає багато електрики, тому можна знизити температуру нагріву та вибрати душ замість ванни;
  • багато енергії споживає і пилосос, замість нього можна іноді і підмести віником;
  • коли ставите чайник на одну чашку чаю, то підігрівайте відповідну кількість води, а не півтора літра;
  • для прання в сучасних машинках достатньо води температурою 30 градусів, — відпирає майже так само, як і за 60, але споживання буде значно нижчим;
  • розморозьте морозилку і не зберігайте у холодильнику великі запаси їжі, щоб енергія не витрачалася на охолодження льоду та зайвих продуктів;
  • зарядні пристрої та побутові прилади не повинні бути включені в розетку, коли не використовуються, бо в режимі сну теж споживають енергію;
  • прилади електроопалення зараз не на часі, вони споживають багато електрики, особливо бюджетні; обігріватися кондиціонерами теж погана ідея;
  • у квартирі цілком можна жити при 17 градусах, не варто гріти повітря до 23;
  • головне для електромережі це стабільність, тому різко вводити жорсткі заходи економії теж варто, робіть це поступово.

Зазначимо, Кабінет міністрів закликав українців сьогодні обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00.  Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав у години пік – з 17:00 до 23:00 – не вмикати енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі та кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні та посудомийні машини. Він наголосив, що це дуже важливо для стабільної роботи нашої енергосистеми. 

Нагадаємо, у Вінницькій та Чернігівській областях розпочалися віялові відключення електрики

Також повідомлялося, що для стабілізації ситуації в енергомережі частково можуть бути знеструмлені споживачі електричної енергії в у декількох районах Харкова

До слова, раніше компанія ДТЕК раніше оприлюднила графік віялових відключень електроенергії у Києві.  Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати чотирьох годин. 

 

Також відомо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Теги: електроенергія

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