«Харківобленерго» запроваджує обмеження на електроенергію

Кілька районів Харкова можуть залишитись без світла

У Харкові без електроенергії частково можуть залишитись споживачі у Київському, Салтівському та Індустріальному районах. Про це повідомляє «Харківобленерго».

«Для стабілізації ситуації в енергомережі регіону частково можуть бути знеструмлені споживачі електричної енергії в Київському, Салтівському та Індустріальному районах Харкова», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що відключення світла орієнтовно триватиме до 16:00.

«Енергетики роблять усе можливе для підтримання надійної роботи енергосистеми Харківської області та України в цілому», – додали у відомстві.

Нагадаємо, від ранку 11 жовтня до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснювали масований обстріл українських міст і сіл. Наразі вже відомо про вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині.

Українська протиповітряна оборона сьогодні, 11 жовтня, збила 18 крилатих ракет.

Рашисти завдали ракетного удару по Львівщині.Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Також поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла.

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.