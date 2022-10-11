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У двох областях розпочалися віялові відключення електрики

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У двох областях розпочалися віялові відключення електрики
Влада просить українців мінімізувати вечірнє споживання електроенергії
фото ілюстративне

Режим тотальної економії електроенергії запроваджено у Вінницькій та Чернігівській областях

На Черкащині застосовано графік аварійних відключень першої черги. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ігор Табурець.

«Натепер частково відключені Городищенська, Смілянська, Жашківська, Звенигородська та Уманська філії «Обленерго». Це необхідно, щоб допомогти енергосистемі України відновитися після ворожих обстрілів інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Додаткову інформацію про графіки аварійних відключень можна дізнатись за телефонами: (0472) 33-87-87, (093) 170-40-57, (050) 434-87-87, (067) 690-48-48, 0800-501-328.

Влада просить місцевих жителів мінімізувати вечірнє споживання електроенергії.

Крім цього, режим тотальної економії електроенергії запроваджується у Вінницькій області. 

«Після повторних ударів по об’єктам енергоінфраструктури є серйозні руйнування. 242 населених пунктів залишились без світла. Прошу вінничан поставитись із розуміннями. Це вимушені тимчасові обмеження. Економія потрібна, щоб могли працювали лікарні, соціальні заклади», – зазначив голова місцевої ОВА Сергій Борзов.

Нагадаємо, від ранку 11 жовтня до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснювали масований обстріл українських міст і сіл. Наразі вже відомо про вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині.

Українська протиповітряна оборона сьогодні, 11 жовтня, збила 18 крилатих ракет

Рашисти завдали ракетного удару по Львівщині.Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Також поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла. 

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

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Теги: окупанти Україна росія війна Вінниччина Черкащина

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