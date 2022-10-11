Жителі яких областей можуть залишитися без світла: список

Низка регіонів України переходять до режиму жорсткої економії електроенергії

Внаслідок ракетних ударів, завданих по енергетичній інфраструктурі в 11 областях і Києву зранку 10 жовтня, порушено електропостання майже по всій Україні. Введено графік аварійних відключень у чотирьох областях та Києві. Про це заявив прем’єр-міністр Дмитро Шмигаль.

За словами глави уряду, відповідальні відомства розпочали реалізацію оперативного плану відновлення пошкоджених об’єктів. Більшість об’єктів енергетичної інфраструктури будуть відновлені вже сьогодні. Частина запрацює завтра.

«Вже відновлено енергопостачання в місті Суми, йде процес у Житомирі та Харкові. Введено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях», – зазначив прем’єр-міністр.

Шмигаль закликав українців обмежити споживання електроенергії, особливо у вечірні години, поки йде відновлення та ремонтні роботи.

«За можливості не вмикайте найбільш енерговитратні прилади (електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильовки, пральні машини, електрочайники, кавоварки, праски). Це зменшить навантаження на нашу енергосистему та дозволить максимально швидко відновити інфраструктуру», – зазначив міністр.

Київ та область

Компанія ДТЕК раніше оприлюднила графік віялових відключень електроенергії у Києві. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати чотирьох годин.

Мер столиці Віталій Кличко раніше заявив, що віялових відключень електроенергії у Києві сьогодні, 11 жовтня, не буде. Водночас в НЕК «Укренерго» заявили, що сьогодні ввечері в Києві все-таки можуть вимкнути електропостачання.

У компанії заявили, що наразі вдалося відновити енергоживлення майже на всій території України після вчорашньої ракетної атаки росіян, проте відновлювальні роботи на Київщині та в центральних областях ще тривають.

«Сьогодні ввечері в Києві та центральних областях знову застосовуються обмеження споживачів, але вдень вдалося обійтися без них [...]. Введення таких заходів пов’язано з необхідністю розвантажити енергетичну інфраструктуру для швидкого проведення відновлювальних робіт. Графіки аварійних відключень можуть тривати більше 2 годин та публікуються на сайтах регіональних компаній (обленерго)», – повідомили в компанії.

О 20 годині стало відомо, що у Києві та області почалися віялові відключення. Через зростання електроспоживання ДТЕК «Київські електромережі» застосовує графік обмеження електропостачання.

Адреси споживачів поділені на три черги – наразі обмежили електропостачання до частини третьої черги (16:00-20:00). Відключення не перевищуватимуть 4 години.

Чернігівщина

На Чернігівщині часткові відключення електроенергії розпочалися 10 жовтня, і будуть тривати певний період часу. Про це попередив начальник ОВА В’ячеслав Чаус.

«Все для стабілізації енергосистеми України. Прошу з терпінням поставитися до таких відключень», – сказав Чаус у своєму відеозверненні.

Також він попросив представників місцевого самоврядування та громад області обмежити використання електроенергії ввечері, зокрема не вмикати вуличне освітлення та сітілайти.

Наразі графіків відключення електроенергії у Чернігівській області немає.

Черкаська область

На Черкащині застосовано графік аварійних відключень першої черги. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ігор Табурець.

«Натепер частково відключені Городищенська, Смілянська, Жашківська, Звенигородська та Уманська філії «Обленерго». Це необхідно, щоб допомогти енергосистемі України відновитися після ворожих обстрілів інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Додаткову інформацію про графіки аварійних відключень можна дізнатись за телефонами: (0472) 33-87-87, (093) 170-40-57, (050) 434-87-87, (067) 690-48-48, 0800-501-328.

Влада просить місцевих жителів мінімізувати вечірнє споживання електроенергії.

Житомирська область

Житомирщина також внесена до переліку областей, де введено графік аварійних відключень, однак місцева влада наразі не повідомляла, чи будуть відключення електроенергії і коли.

Голова житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що жителі Житомирщини лише за шість вечірніх годин зменшили використання електроенергії майже на 300 тисяч кВт.

«Цей резерв дозволив перерозподілити навантаження та забезпечити електрикою найбільш постраждалі області. Тобто кожна третя з понад 370 тисяч родин Житомирщини у найскладніші для енергосистеми Держави часи не скористалася пральною машиною, праскою, телевізором чи бойлером», – зазначив він.

Вінницька область

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що у Вінницькій області вводиться режим тотальної економії електроенергії. За його словами, після повторних ударів по об’єктах енергоінфраструктури є серйозні руйнування. 242 населених пунктів залишились без світла.

«Прошу вінничан поставитись із розуміннями. Це вимушені тимчасові обмеження. Економія потрібна, щоб могли працювати лікарні, соціальні заклади», – зазначив голова місцевої ОВА Сергій Борзов.

Суми

Міський голова Сум Олександр Лисенко попередив про планові відключення електроенергії.

«Відтепер у місті відбуватимуться планові відключення електроенергії за графіком. Це потрібно для збереження системи електропостачання. Графіки відключень ми обов’язково надамо після їх формування відповідними структурами. Ще раз наголошую на важливості мінімізувати споживання електроенергії з 17:00 до 23:00 задля зменшення навантаження на електромережі», – написав він у Facebook.

Також у найближчі дні в місті не вмикатиметься вуличне освітлення.

Харків

У Харкові без електроенергії частково можуть залишитись споживачі у Київському, Салтівському та Індустріальному районах. Про це повідомляє «Харківобленерго».

«Для стабілізації ситуації в енергомережі регіону частково можуть бути знеструмлені споживачі електричної енергії в Київському, Салтівському та Індустріальному районах Харкова», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів закликав українців сьогодні обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00.

Також відомо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.