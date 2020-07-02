У Києві три сервісні центри МВС закрили через спалах коронавірусу
Йдеться про сервісні центри на вулиці Павла Усенка та на Столичному шосе
Три сервісні центри Міністерства внутрішніх справ у Києві закрили через виявлення захворювання Covid-19 у співробітників. Хворих відправили на самоізоляцію під нагляд лікарів.
Про це повідомляє головний сервісний центр МВС.
Йдеться про сервісні центри №8045 та №8049 на вул. Павла Усенка та №8046 на Столичному шосе, 104.
Громадяни, які зареєструвалися в онлайн-чергу, можуть отримати свої послуги у будь-якому іншому сервісному центрі МВС у Києві.
«Але маємо і хороші новини! Сервісний центр МВС №8047 (м. Київ, вул. Велика Кільцева, 110а) уже відкрив двері для відвідувачів. Раді бачити вас у наших затишних закладах», — додали у відомстві.
У МВС просять українців не забувати носити захисні маски та рукавички, ретельно мити руки й дотримуватися безпечної дистанції.
Серед основних функцій та послуг сервісних центрів МВС — видача та обмін посвідчень водія, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, видача та зберігання номерних знаків, а також оформлення дозволу на перевезення небезпечних вантажів.
На базі сервісного центру МВС можна скласти іспити для отримання права керування транспортними засобами. Наразі в Україні функціонує 156 сервісних центрів.
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Як повідомлялося, станом на ранок 2 липня, у Києві підтверджено 5242 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 104 особи.