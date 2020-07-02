За день порушення карантину виявлені на АЗС, у ресторанах і магазинах Києва



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Не всі ресторани дотримуються карантинних заходів

За день перевірено 66 об’єктів

1 липня за участі фахівців Головного управління Держпродспоживслужби в Києві було проведено моніторинг 66 об’єктів на предмет дотримання профілактичних і протиепідемічних заходів суб’єктами, які здійснюють господарську діяльність. З них 22 заклади громадського харчування, 28 об’єктів торгівлі продовольчими товарами, 15 – непродовольчими товарами, один ринок.

Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в Києві.

За результатами складено 9 протоколів про порушення. Зокрема, 8 протоколів відповідно ст.44-3 (порушення правил щодо карантину людей). Серед порушників заклади громадського харчування, 6 продуктових магазинів, а також АЗС. Ще один протокол складено за ст.152 (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів).

Порушення правил щодо карантину людей тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності – від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомлялося, за минулий місяць столичні правоохоронці склали 61 протокол на водіїв приватних перевізників (маршруток) за порушення ними регламентів безпеки перевезень і протиепідемічних заходів.