Карантинні рейди: на Київщині за десять днів покарано майже 300 порушників



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Поліція складає адміністративні протоколи на порушників

Рейдові групи правоохоронців провели понад 500 перевірок

За останні 10 днів працівники поліції Київської області створили 126 рейдових груп та провели 587 перевірок суб’єктів господарювання (розважальні заклади, заклади харчування та торгівлі) щодо дотримання правил карантину. Про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, інформує пресслужба КОДА.

«Складено 162 адміністративних матеріали на власників закладів, продавців, директорів ринків та торгівельних майданчиків, на 49 водіїв, які перевозили пасажирів без дотримання карантинних обмежень, та 63 громадян, які перебували у громадських місцях без дотримання карантинних обмежень», – зазначив він.

Що стосується роботи ринків, закладів громадського харчування та будівельних гіпермаркетів, які розташовані на території Київщини, їхню роботу дозволено за умови дотримання протиепідемічних заходів.

На даний час на території області знаходиться 74 торгівельні ринки, з них 21 продовжують бути закритими та відновлять роботу найближчим часом.

Працюють 53 ринки:

Білоцерківський район – 6,

Васильківський район – 5,

Ірпінський регіон – 5,

Баришівський район – 4,

Макарівський – 3,

Бориспільський – 3,

Києво-Святошинський – 3,

Броварський райони – 3,

Іванківський – 2,

Бородянський – 2,

Кагаралицький – 2,

Фастівський – 2,

Яготинський – 2,

Обухівський – 1,

Переяслав-Хмельницький – 1,

Сквирський – 1,

Ставищенський - 1,

Миронівський – 1,

Таращанський - 1,

Богуславський – 1,

Володарський – 1,

Згурівський – 1,

Рокитнянський – 1,

Тетіївський – 1.

Як повідомлялося, Київська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності на Київщині ознак для посилення протиепідемічних заходів вирішила обмежити проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних) у приміщеннях, встановити максимально допустиму кількість осіб – 10, за умови дотримання епідеміологічних правил.