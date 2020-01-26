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    У світі

    В Іраку у сутичках із поліцією загинули четверо протестувальників – десятки поранених

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    В Іраку у сутичках із поліцією загинули четверо протестувальників – десятки поранених
    Фото: АА

    Іракські силовики підпалювали намети, застосовували сльозогінний газ і вогнепальну зброю

    В Іраку під час сутичок із поліцією загинули четверо протестувальників, ще 44 зазнали поранень.

    Про це повідомляє АР.

    Одна людина загинула в Багдаді, ще 44 були поранені. Водночас у місті Насірія на півдні Іраку поліція застрелила трьох протестувальників на трасі.

    Для розгону протестувальників іракські силовики підпалювали намети, застосовували сльозогінний газ і вогнепальну зброю.

    У столиці Іраку Багдаді триває протистояння між силовиками та протестувальниками, які вимагають впровадження реформ та зміни політичної системи країни.

    Антиурядові протести в Іраку почалися 1 жовтня. Вони стали наймасштабнішими протягом останніх років. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у галузях освіти, медицини, комунальних послуг. Унаслідок зіткнень із силовими структурами загинули вже понад 400 демонстрантів.

    Голова уряду Іраку Адель Абдул Махді пішов у відставку.

    Нагадаємо, посольство США в Багдаді огородили бетонною стіною.

    Як повідомлялося, в Іраку поліція застосувала газ і відкрила вогонь для розгону демонстрантів.

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