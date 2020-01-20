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    Під Києвом на дитячому майданчику сталася бійка зі стріляниною (фото)

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    Конфлікт стався на дитячому майданчику біля будинку - Під Києвом на дитячому майданчику сталася бійка зі стріляниною (фото)
    Конфлікт стався на дитячому майданчику біля будинку
    Фото: Нацполіція

    Поліція розшукує одного з учасників інциденту

    Поліція з’ясовує обставини озброєного інциденту, що стався у смт Коцюбинське під Києвом.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Двоє товаришів на дитячому майданчику біля багатоквартирного будинку розпивали алкогольні напої. Там же справляли свої природні потреби. На це небайдужий місцевий мешканець вийшов на вулицю і зробив їм зауваження.

    Однак друзяки не тільки продовжили свій «відпочинок», але стали погрожувати йому. Тоді він попередив хуліганів, що в нього є травматичний пістолет і здійснив постріл угору. Це не зупинило нападників і вони накинулись на чоловіка та почали бити.

    Обороняючись, чоловік здійснив кілька пострілів у бік порушників і поранив одного з них в ногу, інший – втік.

    На місці події поліція вилучила пристрій для відстрілу гумовими кулями «Форт», дозвільні документи.

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    Під Києвом на дитячому майданчику сталася бійка зі стріляниною (фото)
    Під Києвом на дитячому майданчику сталася бійка зі стріляниною (фото)

    Працівники Ірпінського відділу поліції затримали одного з фігурантів правопорушення. Наразі встановлюється місцезнаходження втікача.  

    З’ясовуються всі обставини правопорушення, опитуються свідки та учасники події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

    Національна поліція України зброя бійка Київщина чоловік стрілянина
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