Під Києвом на дитячому майданчику сталася бійка зі стріляниною (фото)



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Конфлікт стався на дитячому майданчику біля будинку Фото: Нацполіція

Поліція розшукує одного з учасників інциденту

Поліція з’ясовує обставини озброєного інциденту, що стався у смт Коцюбинське під Києвом.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Двоє товаришів на дитячому майданчику біля багатоквартирного будинку розпивали алкогольні напої. Там же справляли свої природні потреби. На це небайдужий місцевий мешканець вийшов на вулицю і зробив їм зауваження.

Однак друзяки не тільки продовжили свій «відпочинок», але стали погрожувати йому. Тоді він попередив хуліганів, що в нього є травматичний пістолет і здійснив постріл угору. Це не зупинило нападників і вони накинулись на чоловіка та почали бити.

Обороняючись, чоловік здійснив кілька пострілів у бік порушників і поранив одного з них в ногу, інший – втік.

На місці події поліція вилучила пристрій для відстрілу гумовими кулями «Форт», дозвільні документи.

Працівники Ірпінського відділу поліції затримали одного з фігурантів правопорушення. Наразі встановлюється місцезнаходження втікача.

З’ясовуються всі обставини правопорушення, опитуються свідки та учасники події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.