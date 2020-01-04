У Києві 60-річний «продюсер» зґвалтував студентку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік видавав себе за відомого продюсера, заманив дівчину до себе у квартиру, де напоїв та зґвалтував

Зі своєю жертвою ґвалтівник познайомився у поїзді

У Києві заарештовано 60-річного чоловіка за зґвалтування студентки.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

Суд взяв під варту 60-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 18-річної дівчини із застосуванням насильства.

«28 грудня 2019 року до Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві звернулась 18-річна студентка та повідомила про зґвалтування», — йдеться у повідомленні.

У ході досудового розслідування встановлено, що ґвалтівником виявився чоловік 1959 року народження, який напередодні познайомився із жертвою у вагоні потягу, представившись відомим продюсером.

«Надалі під приводом працевлаштування чоловік заманив довірливу студентку до себе в квартиру, де напоїв та зґвалтував», — повідомили у прокуратурі.

Прокурорами Київської місцевої прокуратури № 2 погоджено повідомлення про підозру зловмиснику за ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу України та судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Наразі досудове слідство триває. Встановлюються інші можливі жертви псевдопродюсера.

За вчинене зловмиснику загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, молодик отримав 10 років тюрми за зґвалтування 15-річної дівчини.

Як повідомлялося, Святошинський районний суд Києва виніс вирок раніше судимому місцевому мешканцю, обвинувачуваному у розбої та зґвалтуванні дівчини.