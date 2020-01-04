У Києві 60-річний «продюсер» зґвалтував студентку
Зі своєю жертвою ґвалтівник познайомився у поїздіУ Києві заарештовано 60-річного чоловіка за зґвалтування студентки.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.
Суд взяв під варту 60-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 18-річної дівчини із застосуванням насильства.
«28 грудня 2019 року до Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві звернулась 18-річна студентка та повідомила про зґвалтування», — йдеться у повідомленні.
У ході досудового розслідування встановлено, що ґвалтівником виявився чоловік 1959 року народження, який напередодні познайомився із жертвою у вагоні потягу, представившись відомим продюсером.
«Надалі під приводом працевлаштування чоловік заманив довірливу студентку до себе в квартиру, де напоїв та зґвалтував», — повідомили у прокуратурі.
Прокурорами Київської місцевої прокуратури № 2 погоджено повідомлення про підозру зловмиснику за ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу України та судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Наразі досудове слідство триває. Встановлюються інші можливі жертви псевдопродюсера.
За вчинене зловмиснику загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, молодик отримав 10 років тюрми за зґвалтування 15-річної дівчини.
Як повідомлялося, Святошинський районний суд Києва виніс вирок раніше судимому місцевому мешканцю, обвинувачуваному у розбої та зґвалтуванні дівчини.