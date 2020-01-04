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    У Києві 60-річний «продюсер» зґвалтував студентку

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    Чоловік видавав себе за відомого продюсера, заманив дівчину до себе у квартиру, де напоїв та зґвалтував - У Києві 60-річний «продюсер» зґвалтував студентку
    Чоловік видавав себе за відомого продюсера, заманив дівчину до себе у квартиру, де напоїв та зґвалтував

    Зі своєю жертвою ґвалтівник познайомився у поїзді

    У Києві заарештовано 60-річного чоловіка за зґвалтування студентки.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

    Суд взяв під варту 60-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 18-річної дівчини із застосуванням насильства.

    «28 грудня 2019 року до Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві звернулась 18-річна студентка та повідомила про зґвалтування», — йдеться у повідомленні.

    У ході досудового розслідування встановлено, що ґвалтівником виявився чоловік 1959 року народження, який напередодні познайомився із жертвою у вагоні потягу, представившись відомим продюсером.

    «Надалі під приводом працевлаштування чоловік заманив довірливу студентку до себе в квартиру, де напоїв та зґвалтував», — повідомили у прокуратурі.

    Прокурорами Київської місцевої прокуратури № 2 погоджено повідомлення про підозру зловмиснику за ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу України та судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

    Наразі досудове слідство триває. Встановлюються інші можливі жертви псевдопродюсера.

    За вчинене зловмиснику загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

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    Нагадаємо, молодик отримав 10 років тюрми за зґвалтування 15-річної дівчини.

    Як повідомлялося, Святошинський районний суд Києва виніс вирок раніше судимому місцевому мешканцю, обвинувачуваному у розбої та зґвалтуванні дівчини.

    прокуратура Київ суд кримінал розслідування зґвалтування
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