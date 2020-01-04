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    На Чернігівщині батько два роки ґвалтував дочку

    • Розсилка
    На Чернігівщині батько два роки ґвалтував дочку

    34-річному батькові загрожує до 15 років в'язниці

    На Чернігівщині поліція затримала батька, який два роки ґвалтував неповнолітню доньку.

    Про це повідомили у ГУ НП в області.

    Згідно з інформацією, із заявою до поліції звернулися співробітники служби у справах дітей Остерської міськради і повідомили, що мешканець Козелецького району неодноразово вступав у статеві відносини зі своєю малолітньою донькою проти її волі.

    14-річну потерпілу оглянув лікар-гінеколог і підтвердив цю інформацію.

    Поліція затримала 34-річного батька дівчинки. Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) — карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

    Триває досудове розслідування.

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