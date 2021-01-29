У Києві вантажівка знесла жінку на переході (відео)

Потерпіла з травмами потрапила до лікарні

28 січня вдень на вулиці Метрологічній у Голосіївському районі Києва (Феофанія) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода та вантажного автомобіля MAN.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Водій здійснив наїзд на жінку на нерегульованому пішохідному переході.

Потерпілу шпиталізували медики.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульні закликають учасників дорожнього руху бути уважними та обережними.

«Водії, повертаючи праворуч чи ліворуч на регульованих і нерегульованих перехрестях, переконайтесь, чи немає там пішоходів, які переходять проїзну частину, на яку ви повертаєте! Пам'ятайте, ви зобов'язані дати їм дорогу! Пішоходи, перед тим, як виходити на проїзну частину, впевніться у відсутності небезпек для себе та інших учасників руху, навіть якщо ви знаходитесь на пішохідному переході!» - радять правоохоронці.

Як повідомлялося, 18 січня на вулиці Алматинській у Києві автобус збив чоловіка на пішохідному переході.

Столичні правоохоронці встановлюють обставини смертельної автопригоди.

19 січня у Києві сталася чергова ДТП з наїздом на пішохода. На вулиці Генерала Алмазова автомобіль Mitsubishi здійснив наїзд на жінку на регульованому пішохідному переході. Жінку шпиталізували до медичного закладу.