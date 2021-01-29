Жертви ожеледиці: у Києві Hyundai занесло у відбійник (відео)

У Hyundai врізалась Mazda

Сьогодні, 29 січня, у Києві на дорога ожеледиця, замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій землі.

У зв’язку з цим на дорогах велика кількість аварій.

Одна з ДТП сталася на з’їзді з вулиці Саперно-Слобідської на вул.Бойчука, повідомляє dtp.kiev.ua.

Автомобіль Hyundai занесло у відбійник. Далі сталося зіткнення з автівкою Mazda.

У салоні Mazda знаходилась дитина.

Постраждалих у ДТП немає.

Рятувальники звертаються до водіїв та пішоходів, які є учасниками дорожнього руху, з проханням бути обачливими та дотримуватися наступних правил та рекомендацій:

аби зменшити транспортне навантаження на дорогах під час таких погодних умов, за можливості, не виїжджайте на власному автотранспорті та користуйтеся громадським транспортом, утримайтесь від подорожей на далекі відстані;

якщо все ж таки вам довелося виїхати, перед виїздом уважно перевірте справність гальм на вашому авто, користуйтеся лише зимовою гумою;

на дорогах, дотримуйтесь безпечної дистанції та швидкості руху, уникайте ризикованих маневрів, габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі мають бути постійно увімкненими;

пішоходам рекомендується ходити по тротуарам із обережністю, переходити дорогу лише в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими;

по можливості, слід триматися на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;

бути уважними під час прогулянок, особливо з дітьми, на деревах утворюється значний сніговий покрив, подекуди з них може впасти велика брила снігу разом із бурульками;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;

обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.

Опади тривали усю ніч, а температура опустилась з 0°С до -5°С. Прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу, а також обробка протиожеледними засобами не припиняється.