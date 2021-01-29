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    Жертви ожеледиці: у Києві Hyundai занесло у відбійник (відео)

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    Зіткнулися Hyundai і Mazda - Жертви ожеледиці: у Києві Hyundai занесло у відбійник (відео)
    Зіткнулися Hyundai і Mazda
    Фото: скріншот відео

    У Hyundai врізалась Mazda

    Сьогодні, 29 січня, у Києві на дорога ожеледиця, замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій землі.

    У зв’язку з цим на дорогах велика кількість аварій.

    Одна з ДТП сталася на з’їзді з вулиці Саперно-Слобідської на вул.Бойчука, повідомляє dtp.kiev.ua.

    Автомобіль Hyundai занесло у відбійник. Далі сталося зіткнення з автівкою Mazda.

    У салоні Mazda знаходилась дитина.

    Постраждалих у ДТП немає.

    Рятувальники звертаються до водіїв та пішоходів, які є учасниками дорожнього руху, з проханням бути обачливими та дотримуватися наступних правил та рекомендацій:

    • аби зменшити транспортне навантаження на дорогах під час таких погодних умов, за можливості, не виїжджайте на власному автотранспорті та користуйтеся громадським транспортом, утримайтесь від подорожей на далекі відстані;
    • якщо все ж таки вам довелося виїхати, перед виїздом уважно перевірте справність гальм на вашому авто, користуйтеся лише зимовою гумою;
    • на дорогах, дотримуйтесь безпечної дистанції та швидкості руху, уникайте ризикованих маневрів, габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі мають бути постійно увімкненими;
    • пішоходам рекомендується ходити по тротуарам із обережністю, переходити дорогу лише в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими;
    • по можливості, слід триматися на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;
    • бути уважними під час прогулянок, особливо з дітьми, на деревах утворюється значний сніговий покрив, подекуди з них може впасти велика брила снігу разом із бурульками;
    • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
    • коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
    • обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.

    Опади тривали усю ніч, а температура опустилась з 0°С до -5°С. Прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу, а також обробка протиожеледними засобами не припиняється.

    Теги: ДТП Київ дороги автомобіль снігопад негода
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