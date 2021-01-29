Жертви ожеледиці: у Києві Hyundai занесло у відбійник (відео)
У Hyundai врізалась Mazda
Сьогодні, 29 січня, у Києві на дорога ожеледиця, замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій землі.
У зв’язку з цим на дорогах велика кількість аварій.
Одна з ДТП сталася на з’їзді з вулиці Саперно-Слобідської на вул.Бойчука, повідомляє dtp.kiev.ua.
Автомобіль Hyundai занесло у відбійник. Далі сталося зіткнення з автівкою Mazda.
У салоні Mazda знаходилась дитина.
Постраждалих у ДТП немає.
Рятувальники звертаються до водіїв та пішоходів, які є учасниками дорожнього руху, з проханням бути обачливими та дотримуватися наступних правил та рекомендацій:
- аби зменшити транспортне навантаження на дорогах під час таких погодних умов, за можливості, не виїжджайте на власному автотранспорті та користуйтеся громадським транспортом, утримайтесь від подорожей на далекі відстані;
- якщо все ж таки вам довелося виїхати, перед виїздом уважно перевірте справність гальм на вашому авто, користуйтеся лише зимовою гумою;
- на дорогах, дотримуйтесь безпечної дистанції та швидкості руху, уникайте ризикованих маневрів, габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі мають бути постійно увімкненими;
- пішоходам рекомендується ходити по тротуарам із обережністю, переходити дорогу лише в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими;
- по можливості, слід триматися на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;
- бути уважними під час прогулянок, особливо з дітьми, на деревах утворюється значний сніговий покрив, подекуди з них може впасти велика брила снігу разом із бурульками;
- не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
- коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
- обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.
Опади тривали усю ніч, а температура опустилась з 0°С до -5°С. Прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу, а також обробка протиожеледними засобами не припиняється.