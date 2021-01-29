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    Смертельна ДТП на засніженій дорозі під Києвом: автівки зіткнулися лоб у лоб (відео)

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    На місці працювали чотири бригади швидкої допомоги - Смертельна ДТП на засніженій дорозі під Києвом: автівки зіткнулися лоб у лоб (відео)
    На місці працювали чотири бригади швидкої допомоги
    Фото: скріншот відео

    Загинув водій однієї автівки, ще чотири людини отримали травми

    Сьогодні, 29 січня, у Переяславі Київської області на засніженій дорозі трапилась серйозна дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, сталося лобове зіткнення двох автівок. Одна з них від потужного удару злетіла в кювет.

    У поліції Київської області кажуть, що водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де в лобову зіткнувся з легковим автомобілем.

    «В результаті зіткнення водій Hyundai 1970 року народження загинув на місці. Ще четверо людей із обох автомобілів отримали травми. Вони були госпіталізовані в найближчу лікарню Борисполя», – розповіли сайту «Сегодня» в поліції Київської області.

    У поліції зазначають, що дітей серед постраждалих людей немає – всі дорослі.

    На місці ДТП працюють чотири карети швидкої допомоги, співробітники поліції, слідчо-оперативна група, рятувальники ДСНС.

    Через ДТП рух на дорозі ускладнено.

    Як відомо, 29 січня у Києві та області на дорога ожеледиця, замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій землі. У зв’язку з цим на дорогах велика кількість аварій.

    Теги: Національна поліція України ДТП смерть водій Київщина автомобіль снігопад
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