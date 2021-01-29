Смертельна ДТП на засніженій дорозі під Києвом: автівки зіткнулися лоб у лоб (відео)

Загинув водій однієї автівки, ще чотири людини отримали травми

Сьогодні, 29 січня, у Переяславі Київської області на засніженій дорозі трапилась серйозна дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, сталося лобове зіткнення двох автівок. Одна з них від потужного удару злетіла в кювет.

У поліції Київської області кажуть, що водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де в лобову зіткнувся з легковим автомобілем.

«В результаті зіткнення водій Hyundai 1970 року народження загинув на місці. Ще четверо людей із обох автомобілів отримали травми. Вони були госпіталізовані в найближчу лікарню Борисполя», – розповіли сайту «Сегодня» в поліції Київської області.

У поліції зазначають, що дітей серед постраждалих людей немає – всі дорослі.

На місці ДТП працюють чотири карети швидкої допомоги, співробітники поліції, слідчо-оперативна група, рятувальники ДСНС.

Через ДТП рух на дорозі ускладнено.

Як відомо, 29 січня у Києві та області на дорога ожеледиця, замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій землі. У зв’язку з цим на дорогах велика кількість аварій.