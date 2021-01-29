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    Смертельна ДТП на Київщині: поліція повідомила нові деталі (фото)

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    Внаслідок зіткнення водій легковика&nbsp;<span>Hyundai</span> загинув на місці події - Смертельна ДТП на Київщині: поліція повідомила нові деталі (фото)
    Внаслідок зіткнення водій легковика Hyundai загинув на місці події
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські Київщини встановлюють обставини смертельної ДТП

    Сьогодні, 29 січня, близько 7 години ранку на трасі Київ - Дніпро поблизу селища Єрківці, що на Бориспільщині, трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок.

    За попередніми даними, 50-річний водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням, в результаті чого виїхав на зустрічну смугу та здійснив лобове зіткнення з авто ЗАЗ. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Внаслідок зіткнення водій легковика Hyundai загинув на місці події, його 37-річну пасажирку з травмами доправлено до лікарні. 55-річного водія автомобіля ЗАЗ та його пасажирів 27-ми та 33 років з тілесними ушкодженнями доставлено до медичних закладів.

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    Смертельна ДТП на Київщині: поліція повідомила нові деталі (фото)
    Смертельна ДТП на Київщині: поліція повідомила нові деталі (фото)

    На місці події працювали наряди реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції, працівники Слідчого управління поліції Київщини та медики .

    Наразі встановлюються причини та обставини аварії, поліцейські опитують свідків та очевидців.

    Раніше соцмережі повідомили про смертельну дорожньо-транспортну пригоду за участі двох автомобілів.

    29 січня у Києві та області на дорога ожеледиця, замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій землі. У зв’язку з цим на дорогах велика кількість аварій.

    Теги: Національна поліція України ДТП смерть водій Київщина автомобіль снігопад
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