Смертельна ДТП на Київщині: поліція повідомила нові деталі (фото)

Поліцейські Київщини встановлюють обставини смертельної ДТП

Сьогодні, 29 січня, близько 7 години ранку на трасі Київ - Дніпро поблизу селища Єрківці, що на Бориспільщині, трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок.

За попередніми даними, 50-річний водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням, в результаті чого виїхав на зустрічну смугу та здійснив лобове зіткнення з авто ЗАЗ. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Внаслідок зіткнення водій легковика Hyundai загинув на місці події, його 37-річну пасажирку з травмами доправлено до лікарні. 55-річного водія автомобіля ЗАЗ та його пасажирів 27-ми та 33 років з тілесними ушкодженнями доставлено до медичних закладів.

На місці події працювали наряди реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції, працівники Слідчого управління поліції Київщини та медики .

Наразі встановлюються причини та обставини аварії, поліцейські опитують свідків та очевидців.

Раніше соцмережі повідомили про смертельну дорожньо-транспортну пригоду за участі двох автомобілів.

29 січня у Києві та області на дорога ожеледиця, замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій землі. У зв’язку з цим на дорогах велика кількість аварій.