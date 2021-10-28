У Києві вчитель викрав із навчального закладу 19 ноутбуків

Викрадену комп’ютерну техніку правоохоронці виявили в ломбардах

Столичні оперативники затримали серійного крадія ноутбуків із навчального закладу, в якому він працював вчителем. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час інвентаризації співробітники навчального закладу на вулиці Вікентія Беретті виявили відсутність 19 ноутбуків, про що одразу повідомили до поліції. Правоохоронці встановили, що до правопорушень причетний працівник даного закладу.

Поліцейські перевірили ломбарди, виявили викрадену комп’ютерну техніку та встановили особу, причетну до злочину.

«Ми з’ясували, що протягом декількох місяців 42-річний вчитель викрадав майно установи. Після проведення необхідних слідчих дій ми встановили, що чоловік причетний до дев’ятнадцяти крадіжок ноутбуків. Своїми діями він завдав школі збитків на суму 63 тис. грн», – розповіла старша слідча Деснянського управління поліції Наталія Бакуменко.

42-річному вчителю загрожує до п’яти років позбавлення волі Фото: Нацполіція

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За погодженням із процесуальним керівником Деснянської окружної прокуратури Києва слідча повідомила фігуранту про підозру. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.