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    Поліція викрила чоловіка, який зберігав понад 10 тис. відеозаписів із дитячою порнографією

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    Правоохоронці вилучили комп&rsquo;ютерну техніку, флеш-накопичувачі, мобільний телефон та лазерні диски - Поліція викрила чоловіка, який зберігав понад 10 тис. відеозаписів із дитячою порнографією
    Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, мобільний телефон та лазерні диски
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці повідомили уродженцю Луганщини про підозру у вчиненні злочину

    Під час відпрацювання оперативної інформації столичні правоохоронці викрили чоловіка у зберіганні дитячої порнографії. Правопорушником виявився уродженець Луганщини, 1969 року народження. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Зловмисник зберігав понад 10 тис. відеозаписів із дитячою порнографією, які завантажив із мережі Інтернет.

    «Під час проведення санкціонованого обшуку в помешканні чоловіка ми вилучили речові докази його злочинної діяльності: комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, мобільний телефон та лазерні диски. Надалі комп’ютерна та мистецтвознавча експертизи підтвердили, що відеофайли, збережені на вилучених носіях інформації, містять порнографічний характер. Поліцейським чоловік пояснив, що зберігав відеозаписи для власного використання», – розповів начальник управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Денис Дем’янюк.

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    Поліція викрила чоловіка, який зберігав понад 10 тис. відеозаписів із дитячою порнографією
    Поліція викрила чоловіка, який зберігав понад 10 тис. відеозаписів із дитячою порнографією
    Поліція викрила чоловіка, який зберігав понад 10 тис. відеозаписів із дитячою порнографією
    Фото: Нацполіція

    Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження).

    За погодженням із Офісом генерального прокурора слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Чоловіку загрожує до шести років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

    Як повідомлялося, в Україні запустили й почали наповнювати реєстр педофілів. Станом на 26 жовтня до нього внесено дані про 171 особу, яка була притягнута до відповідальності та відбуває покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал педофіл
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    Поліція викрила чоловіка, який зберігав понад 10 тис. відеозаписів із дитячою порнографією