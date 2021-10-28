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    У центрі Києва молодик побив злодійок гумовим фалосом (відео 18+)

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    Молодик побив жінок за крадіжку - У центрі Києва молодик побив злодійок гумовим фалосом (відео 18+)
    Молодик побив жінок за крадіжку
    Фото: скріншот із відео

    Молодик вирішив сам покарати жінок за крадіжку телефону

    Днями на Майдані Незалежності в центрі Києва молодий чоловік упіймав чотирьох жінок ромської національності на крадіжці телефону.

    Чоловік вирішив не викликати правоохоронців, а сам покарав жінок за злочин. Він почав бити злодійок гумовим фалосом і ногами, також використав газовий балончик.

    Все це знімав на відео товариш чоловіка.

    Увага! На відео присутні сцени насильства та нецензурна лексика.

    У коментарях під відео люди схвалюють такі дії чоловіка. «Таке буде тільки збільшуватись, доки правоохоронці розводитимуть руками», – написав один із користувачів соцмережі.

    Раніше в Києві було викрито банду небезпечних грабіжниць ромської національності, які закидають потерпілих камінням і застосовують газові балончики.

    Влітку поліція Київщини затримала двох шахрайок ромської національності, які видурили 240 тис. грн. у літнього подружжя з Рокитного.

    А в селі Трушки Білоцерківського району жінки ромської народності викрали у місцевої жительки 40 тис. грн. При цьому одна зі злодійок вкусила потерпілу.

    Теги: Київ кримінал пограбування чоловік злочин
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    У центрі Києва молодик побив злодійок гумовим фалосом (відео 18+)