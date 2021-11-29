У Києві від коронавірусу помер чотиримісячний хлопчик

Коронавірус нещадний навіть до немовлят

Від початку пандемії в Києві майже 7,5 тис. летальних випадків від коронавірусу

За минулу добу, 28 листопада, у Києві від корона вірусу померли 45 осіб, серед них чотиримісячний хлопчик. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

«431 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 45 людей, серед них – 4-місячний хлопчик. Усього, за період пандемії, в Києві 7493 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 297 173», – написав Кличко.

Захворіли минулої доби:

234 жінки віком від 19 до 93 років,

164 чоловіки віком від 18 до 89 років,

21 дівчинка від 1 до 16 років,

12 хлопчиків від 9 місяців до 16 років

Серед тих, хто померли: 28 жінок від 50 до 93 років, 16 чоловіків від 47 до 86 років та хлопчик віком 4 місяці.

До лікарень столиці госпіталізували 65 хворих на коронавірус та 116 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 252 людини. Загалом коронавірус подолали 253,6 тис. мешканців столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі – 98, у Дніпровському – 63 та в Солом‘янському районі – 57 випадків», – зазначив Кличко.

Як повідомлялося, 3 листопада в Києві від коронавірусу помер восьмирічний хлопчик.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

З 22 листопада відновилося очне навчання у столичних школах.

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