У Києві від коронавірусу помер восьмирічний хлопчик

Цього тижня в Києві – від 40 до понад 60 смертей від коронавірусу щодоби

У столичних лікарнях заповнені 75% ліжок із киснем

Ситуація із розповсюдженням коронавірусу в столиці тривожна. Про це на початку засідання Київської міської ради зазначив мер Києва Віталій Кличко.

Тільки цього тижня в Києві – від 40 до понад 60 летальних випадків щодоби. За минулу добу, наприклад, – 41 смерть. У тому числі помер восьмирічний хлопчик.

У Києві понад пів тисячі госпіталізованих щодоби, більшість із них – в тяжкому стані.

«Я говорив і ще раз підкреслю: 98-99% тих, хто потрапляють у лікарні, – невакциновані. А серед тих, хто помер від вірусу в столиці, – жодного вакцинованого! Тому вакцинація сьогодні – єдиний спосіб зупинити стрімке розповсюдження вірусу і втримати медичну систему від колапсу. Бо у нас практично заповнені реанімації. Заповнені 75% ліжок із киснем. Як зазначають медики, в цю хвилю лікарні потребують втричі більше кисню, ніж в попередні хвилі! – сказав мер столиці. – Ми робимо все можливе – 88% ліжок у медзакладах столиці обладнані подачею кисню. Ми продовжуємо облаштовувати в лікарнях централізовані системи подачі кисню, встановлювати на територіях медзакладів великі резервуари для рідкого кисню, забезпечуємо лікарні необхідним обладнанням та медикаментами».

Кличко також зазначив, що школярі поки що на дистанційному навчанні. Адже в цю хвилю хворіє багато дітей. І чимало дітей хворіють важко. А також є летальні випадки серед дітей.

«Тому учні повернуться в школи після поліпшення епідемічної ситуації. Сподіваємося, що це станеться невдовзі. Важливо сьогодні – втримати ситуацію. Бо йдеться про здоров’я і життя людей!» – наголосив мер Києва.

Нагадаємо, 26 жовтня в Києві від коронавірусу помер однорічний хлопчик.

За минулу добу, 3 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1836 осіб.

Сьогодні київські лікарні щодоби використовують від 35 до 45 тонн кисню, що майже втричі більше, ніж під час попередньої хвилі вірусу.

З 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.