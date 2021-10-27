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    У Києві від коронавірусу помер однорічний хлопчик

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    Covid-19 забирає життя навіть дітей - У Києві від коронавірусу помер однорічний хлопчик
    Covid-19 забирає життя навіть дітей
    Фото з відкритих джерел

    За минулу добу в Києві від коронавірусу померли понад пів сотні осіб

    Коронавірус стрімко охоплює столицю. За минулу добу в Києві виявили 1416 хворих на коронавірус, 54 людини померли, серед яких однорічний хлопчик. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    Захворіли минулої доби:

    • 744 жінки віком від 18 до 100 років,
    • 493 чоловіки віком від 18 до 88 років,
    • 95 дівчаток від 4 днів до 17 років,
    • 84 хлопчики від 2 місяців до 17 років.

    Серед тих, хто померли:

    • 23 жінки віком від 52 до 97 років,
    • 30 чоловіків від 44 до 93 років,
    • хлопчик віком 1 рік.

    До лікарень столиці госпіталізували 150 хворих на коронавірус та 413 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

    Одужали минулої доби 573 людини. Загалом коронавірус подолали понад 227 тис. мешканців столиці.

    «Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 247, в Деснянському – 176, та в Святошинському районі – 162 випадки», – зазначив Кличко.

    Нагадаємо, раніше мер Києва повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.

    Радник мера Києва з медичних питань Віктор Яцик вважає, що Києву треба готуватися до локдауну.

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    Теги: Віталій Кличко Київ діти смерть епідемія кияни коронавірус
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    У Києві від коронавірусу помер однорічний хлопчик