У Києві від коронавірусу помер однорічний хлопчик
За минулу добу в Києві від коронавірусу померли понад пів сотні осіб
Коронавірус стрімко охоплює столицю. За минулу добу в Києві виявили 1416 хворих на коронавірус, 54 людини померли, серед яких однорічний хлопчик. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Захворіли минулої доби:
- 744 жінки віком від 18 до 100 років,
- 493 чоловіки віком від 18 до 88 років,
- 95 дівчаток від 4 днів до 17 років,
- 84 хлопчики від 2 місяців до 17 років.
Серед тих, хто померли:
- 23 жінки віком від 52 до 97 років,
- 30 чоловіків від 44 до 93 років,
- хлопчик віком 1 рік.
До лікарень столиці госпіталізували 150 хворих на коронавірус та 413 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 573 людини. Загалом коронавірус подолали понад 227 тис. мешканців столиці.
«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 247, в Деснянському – 176, та в Святошинському районі – 162 випадки», – зазначив Кличко.
Нагадаємо, раніше мер Києва повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.
Радник мера Києва з медичних питань Віктор Яцик вважає, що Києву треба готуватися до локдауну.
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