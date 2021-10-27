Офіційно: ще сім областей переходять у «червону» зону

Рішення вступить в силу з 30 жовтня

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила у «червону» зону поширення коронавірусу ще сім областей. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Рішення вступить в силу з 30 жовтня.

«Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 жовтня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей», – заявив міністр.

У «червоній зоні» забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів.

Обмеження «червоного» рівня не застосовуються за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» Covid-сертифікату.

У цій зоні заклади освіти можуть працювати лише, якщо 100% працівників мають «зелений» Covid-сертифікат.

Напередодні МОЗ України розширив «червону» зону карантину до восьми областей. У список додалися Рівненщина та Миколаївщина. Також «червоний» рівень епіднебезпеки залишається на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської та Херсонської областей.

Вчора також глава МОЗ назвав п'ять областей, які переведуть до «червоної» зони

До слова, США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.

Нагадаємо, 26 жовтня українці встановили новий добовий рекорд Covid-щеплень. Також напередодні медики виявили понад 22 тисячі нових хворих на коронавірус.