За добу в Києві майже 1,5 тис. нових хворих і понад пів сотні смертей від Covid-19

Щодня до лікарень Києва шпиталізують понад 500 хворих на коронавірус або з підозрою на недугу

Коронавірусна ситуація в Києві погіршується з кожним днем

За минулу добу, 26 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1416 осіб. Це на 281 випадок більше, ніж за попередній день (за добу 25 жовтня було зафіксовано 1135 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 252 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 227 тис. осіб (за добу 26 жовтня – 573)

померли понад 5,9 тис. людей (за добу – 54)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 147 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 880 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 132 тис. осіб (за добу 26 жовтня – 438)

померли 3,1 тис. осіб (за добу – 28).

26 жовтня в Україні медики зафіксували понад 22,5 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,8 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.

Зокрема, з 23 жовтня до 8 листопада припинено навчання у столичних школах. Канікули для школярів тривають з 23 до 31 жовтня. Щодо наступного тижня буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули.