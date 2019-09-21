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    У Києві відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня рятівника

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    У Києві відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня рятівника

    За участю керівництва відбудуться урочисті заходи

    У суботу об 11:00 на столичному Хрещатику за участю керівництва системи МВС, ДСНС та інших почесних гостей відбудуться урочисті заходи з нагоди професійного свята – Дня рятівника.

    Про це повідомляє ДСНС.

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    Будуть проведені:

    • змагання «Найсильніший пожежний-рятувальник»;
    • нагородження особового складу ДСНС, вручення техніки та сертифікатів на житло;
    • церемонія урочистої посвяти цуценят у рятувальники;
    • виставка старовинної і сучасної пожежно-рятувальної та спеціальної техніки;
    • показові виступи кінологічних розрахунків ДСНС та рятувальників-стронгменів.

    Нагадаємо, центральну вулицю Києва Хрещатик перекриють для всіх видів транспорту із 22:00 20 вересня до 23:00 22 вересня.

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