У Києві відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня рятівника
За участю керівництва відбудуться урочисті заходи
У суботу об 11:00 на столичному Хрещатику за участю керівництва системи МВС, ДСНС та інших почесних гостей відбудуться урочисті заходи з нагоди професійного свята – Дня рятівника.
Про це повідомляє ДСНС.
Будуть проведені:
- змагання «Найсильніший пожежний-рятувальник»;
- нагородження особового складу ДСНС, вручення техніки та сертифікатів на житло;
- церемонія урочистої посвяти цуценят у рятувальники;
- виставка старовинної і сучасної пожежно-рятувальної та спеціальної техніки;
- показові виступи кінологічних розрахунків ДСНС та рятувальників-стронгменів.
Нагадаємо, центральну вулицю Києва Хрещатик перекриють для всіх видів транспорту із 22:00 20 вересня до 23:00 22 вересня.