  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві відбудуться різдвяні ярмарки (адреси)

    • Розсилка
    Сезонні ярмарки відбудуться в багатьох районах Києва - У Києві відбудуться різдвяні ярмарки (адреси)
    Сезонні ярмарки відбудуться в багатьох районах Києва

    Киян запрошують на сезонні ярмарки

    У Києві цього тижня триватимуть сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    Ярмарки відбудуться:

    5 січня (вівторок) у:

    • Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
    • Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

    6 січня (середа) у:

    • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
    • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
    • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

    8 січня (п’ятниця) у:

    • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
    • Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А;
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

    9 січня (субота) в:

    • Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;

    10 січня (неділя) у:

    • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської).
    Теги: Київ торгівля продукти ярмарок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies