У Києві відбудуться різдвяні ярмарки (адреси)
Сезонні ярмарки відбудуться в багатьох районах Києва
Киян запрошують на сезонні ярмарки
У Києві цього тижня триватимуть сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Ярмарки відбудуться:
5 січня (вівторок) у:
- Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
6 січня (середа) у:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
8 січня (п’ятниця) у:
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
9 січня (субота) в:
- Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
10 січня (неділя) у:
- Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської).