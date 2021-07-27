У Києві відбувається акція проти диктатури Лукашенка (фото)

Організатори заявили, що хочуть донести до українців інформацію про ув'язнених, катованих і замордованих диктаторським режимом Лукашенка

Акція присвячується солідарності українського з білоруським народом

У парку імені Тараса Шевченка в Києві відбувається акція проти політичних переслідувань у Білорусі. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Організатори заявили, що хочуть донести до українців інформацію про ув'язнених, катованих і замордованих диктаторським режимом Лукашенка.

Учасники акції нагадали, що 27 липня – День Незалежності Республіки Білорусь, – головне національне свято, яке було скасоване Лукашенком 1996 року, але опозиція і білоруський народ щороку святкують його.

У заході в Києві беруть участь білоруські та українські громадські діячі, співаки, музиканти, літератори. Акція присвячується солідарності українського з білоруським народом.

Організаторами святкувань виступають: громадська організація «Музичний батальйон», Спілка звукорежисерів України, громадська організація «Рух Солідарності «Разам».

Нагадаємо, Стамбульська Академія кримінального права опублікувала статистику про кількість людей за ґратами на сто тисяч населення в різних країнах. Білорусь – перша в Європі в цьому списку. На кожні 100 тисяч чоловік там є 354 ув'язнених.

До слова, адміністрація президента США Джо Байдена вивчає можливість введення додаткових економічних санкцій проти Білорусі.