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    У Києві відбувається акція проти диктатури Лукашенка (фото)

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    Організатори заявили, що хочуть донести до українців інформацію про ув'язнених, катованих і замордованих диктаторським режимом Лукашенка - У Києві відбувається акція проти диктатури Лукашенка (фото)
    Організатори заявили, що хочуть донести до українців інформацію про ув'язнених, катованих і замордованих диктаторським режимом Лукашенка
    Фото: Микола Поліщук / glavcom.ua

    Акція присвячується солідарності українського з білоруським народом

    У парку імені Тараса Шевченка в Києві відбувається акція проти політичних переслідувань у Білорусі. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

    Організатори заявили, що хочуть донести до українців інформацію про ув'язнених, катованих і замордованих диктаторським режимом Лукашенка.

    Учасники акції нагадали, що 27 липня – День Незалежності Республіки Білорусь, – головне національне свято, яке було скасоване Лукашенком 1996 року, але опозиція і білоруський народ щороку святкують його.

    У заході в Києві беруть участь білоруські та українські громадські діячі, співаки, музиканти, літератори. Акція присвячується солідарності українського з білоруським народом.

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    У Києві відбувається акція проти диктатури Лукашенка (фото)
    У Києві відбувається акція проти диктатури Лукашенка (фото)
    У Києві відбувається акція проти диктатури Лукашенка (фото)
    У Києві відбувається акція проти диктатури Лукашенка (фото)
    У Києві відбувається акція проти диктатури Лукашенка (фото)
    У Києві відбувається акція проти диктатури Лукашенка (фото)

    Організаторами святкувань виступають: громадська організація «Музичний батальйон», Спілка звукорежисерів України, громадська організація «Рух Солідарності «Разам».

    Нагадаємо, Стамбульська Академія кримінального права опублікувала статистику про кількість людей за ґратами на сто тисяч населення в різних країнах. Білорусь – перша в Європі в цьому списку. На кожні 100 тисяч чоловік там є 354 ув'язнених.

    До слова, адміністрація президента США Джо Байдена вивчає можливість введення додаткових економічних санкцій проти Білорусі.

    Теги: Білорусь Київ акція політв’язні День Незалежності опозиція
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    У Києві відбувається акція проти диктатури Лукашенка (фото)