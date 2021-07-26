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    ЗМІ: авіадиспетчер, який садив літак з Протасевичем, втік з Білорусі

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    Після гучного резонансу від надзвичайної події Олег Галегов міг поїхати до родичів у Грузію - ЗМІ: авіадиспетчер, який садив літак з Протасевичем, втік з Білорусі

    Після гучного резонансу від надзвичайної події Олег Галегов міг поїхати до родичів у Грузію

    Фото: belaruspartisan.by

    На початку липня чоловік мав після відпустки вийти на зміну, однак колеги його так і не побачили

    Білоруський авіадиспетчер Олег Галегов, який вів переговори з пілотом рейсу Афіни-Вільнюс компанії Rynair, на борту якого перебував журналіст Роман Протасевич перед примусовою посадкою літака в Мінську, залишив Білорусь. Про це повідомляє «Білоруський партизан».

    Зазначається, що на початку липня Галегов мав після відпустки вийти на зміну, однак колеги його так і не побачили.

    Як стало відомо «Нашій Ніві» від кількох диспетчерів «Белаеронавігації», разом із сім'єю Галегов виїхав з Білорусі.

    Заступник гендиректора «Белаеронавігації» Іван Герловський сказав, що Галегов з червня у відпустці і він нічого не знає про його «зникнення». Інший його колега висловив думку, що після гучного резонансу від надзвичайної події Галегов міг поїхати до родичів у Грузію.

    Сам Галегов родом з Грузії. Він переїхав у Білорусь у свідомому віці, тут познайомився з білорускою, одружився і залишився жити. З 2010 року працював у «Белаеронавігації».

    Колишній редактор опозиційного Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ Софія Сапега були затримані 23 травня після того, як літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін у Вільнюс через повітряний простір Білорусі, здійснив примусову посадку в Мінську.

    Теги: Білорусь літак Грузія авіаперевезення Ryanair Роман Протасевич
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    ЗМІ: авіадиспетчер, який садив літак з Протасевичем, втік з Білорусі