ЗМІ: авіадиспетчер, який садив літак з Протасевичем, втік з Білорусі

Після гучного резонансу від надзвичайної події Олег Галегов міг поїхати до родичів у Грузію

На початку липня чоловік мав після відпустки вийти на зміну, однак колеги його так і не побачили

Білоруський авіадиспетчер Олег Галегов, який вів переговори з пілотом рейсу Афіни-Вільнюс компанії Rynair, на борту якого перебував журналіст Роман Протасевич перед примусовою посадкою літака в Мінську, залишив Білорусь. Про це повідомляє «Білоруський партизан».

Зазначається, що на початку липня Галегов мав після відпустки вийти на зміну, однак колеги його так і не побачили.

Як стало відомо «Нашій Ніві» від кількох диспетчерів «Белаеронавігації», разом із сім'єю Галегов виїхав з Білорусі.

Заступник гендиректора «Белаеронавігації» Іван Герловський сказав, що Галегов з червня у відпустці і він нічого не знає про його «зникнення». Інший його колега висловив думку, що після гучного резонансу від надзвичайної події Галегов міг поїхати до родичів у Грузію.

Сам Галегов родом з Грузії. Він переїхав у Білорусь у свідомому віці, тут познайомився з білорускою, одружився і залишився жити. З 2010 року працював у «Белаеронавігації».

Колишній редактор опозиційного Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ Софія Сапега були затримані 23 травня після того, як літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін у Вільнюс через повітряний простір Білорусі, здійснив примусову посадку в Мінську.