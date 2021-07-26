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    У якій країні Європи найбільше в’язнів: сусідка України. Карта

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    На другому місці &ndash; Туреччина, на третьому &ndash; Росія - У якій країні Європи найбільше в’язнів: сусідка України. Карта
    На другому місці – Туреччина, на третьому – Росія

    Білорусь – на першому місці в Європі за кількістю ув'язнених

    Стамбульська Академія кримінального права опублікувала статистику про кількість людей за ґратами на сто тисяч населення в різних країнах.

    Білорусь – перша в Європі в цьому списку. На кожні 100 тисяч чоловік там є 354 ув'язнених. На другому місці – Туреччина (335), на третьому – Росія (331).

    В Україні цей показник становить 148 ув'язнених на 100 тис. населення. У сусідніх Польщі – 181, Угорщині – 169, Румунії – 116, Молдові – 182, Словаччині – 190.

    Згідно з інформацією Академії кримінального права, мінімальна кількість ув'язнених серед європейських країн в Ісландії (33) і Норвегії (49).

    У Монако – 21 в'язнів, а Сан-Марино всього 6 осіб перебувають за ґратами. У Ватикані взагалі немає ув'язнених.

    Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена вивчає можливість введення додаткових економічних санкцій проти Білорусі.

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    Теги: Туреччина Білорусь Росія чоловік населення Монако
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    У якій країні Європи найбільше в’язнів: сусідка України. Карта