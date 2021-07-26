Білоруський літак екстрено сів у Москві

Літак сідав з одним вимкненим двигуном

Літак Мінськ-Анталья, що подав сигнал тривоги через спрацювання датчика несправності, здійснив штатну посадку в Росії. Він приземлився в аеропорту «Домодєдово». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Літак «Бєлавіа», який прямував рейсом B29215 Мінськ - Анталья, здійнив посадку в Домодєдово, повідомило видання.

Літак сідав в Москві з одним вимкненим двигуном.

Аеропорт підтвердив посадку рейсу «Бєлавіа», літак вже звільнив злітну смугу і знаходиться на місці стоянки, пасажирів доставлять у термінал. Аеропорт працює штатно.

Нагадаємо, літак Belavia рейсу Мінськ-Анталія подав сигнал лиха. Причиною стала технічна несправність.

Екіпаж вийшов на зв'язок з диспетчерами московського авіавузла і повідомив про критичне раптове зростання температури масла в двигуні, запросивши екстрену посадку.

На борту літака «Бєлавіа», який подав сигнал тривоги, знаходяться 197 пасажирів і 7 членів екіпажу