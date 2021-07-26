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    Білоруський літак екстрено сів у Москві

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    Аеропорт підтвердив посадку рейсу&nbsp;&laquo;Бєлавіа&raquo; - Білоруський літак екстрено сів у Москві
    Аеропорт підтвердив посадку рейсу «Бєлавіа»
    Фото: Global Look Press/Transport Photo Images/Leonid Faerberg

    Літак сідав з одним вимкненим двигуном

    Літак Мінськ-Анталья, що подав сигнал тривоги через спрацювання датчика несправності, здійснив штатну посадку в Росії. Він приземлився в аеропорту «Домодєдово». Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Літак «Бєлавіа», який прямував рейсом B29215 Мінськ - Анталья, здійнив посадку в Домодєдово, повідомило видання.

    Літак сідав в Москві з одним вимкненим двигуном.

    Аеропорт підтвердив посадку рейсу «Бєлавіа», літак вже звільнив злітну смугу і знаходиться на місці стоянки, пасажирів доставлять у термінал. Аеропорт працює штатно.

    Нагадаємо, літак Belavia рейсу Мінськ-Анталія подав сигнал лиха. Причиною стала технічна несправність.

    Екіпаж вийшов на зв'язок з диспетчерами московського авіавузла і повідомив про критичне раптове зростання температури масла в двигуні, запросивши екстрену посадку.

    На борту літака «Бєлавіа», який подав сигнал тривоги, знаходяться 197 пасажирів і 7 членів екіпажу

    Теги: Білорусь Росія літак аеропорт надзвичайні ситуації аварія авіарейс
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    Білоруський літак екстрено сів у Москві