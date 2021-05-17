У будинку Сікорського відбулася велика толока (фото)

Співробітники Міноборони провели прибирання пам’ятки архітектури

15 травня, в День науки, понад 80 працівників державних підприємств Міністерства оборони присвятили майже повний день прибиранню пам’ятки архітектури – будинку, в якому мешкав видатний науковець, авіаконструктор, винахідник і філософ Ігор Сікорський. Про це Українським Новинам повідомили учасники заходу.

На думку учасників заходу, проведення оперативних консерваційних робіт та приведення історичної будівлі у належний стан – найкраще рішення віддати свою шану видатному науковому діячу-співвітчизнику.

«Наш досить потужний колектив однодумців, який, маю надію, поповнюватиметься, одностайно вирішив, що ця перша толока стане достойним стартом на шляху відновлення споруди. А згодом саме тут буде розташований музей видатного конструктора, який доповнить історію Києва», – зазначив директор ДП «Готель «Козацький» Віктор Куліш.

Як відомо, будинок Сікорського перебуває на балансі Міністерства оборони. Столиця вже кілька років б’ється, щоб його передали місту для відновлення і створення там музею видатного авіаконструктора.

13 травня 2021 року Київська міська рада звернулась до уряду про передачу будинку Сікорського в комунальну власність міста.

Як повідомлялося, США готові профінансувати відновлення садиби авіаконструктора Ігоря Сікорського на вул. Ярославів Вал, 15Б у Києві, якщо Міністерство оборони України ухвалить рішення про початок реконструкції.

Тим часом, до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов стосовно реставрації будинку Сікорського, розташованого по вулиці Ярославів Вал у столиці. Позивачами зазначені заступник генерального прокурора (в інтересах держави) та Міністерство культури та інформаційної політики України, відповідачами – Міністерство оборони України та ДП «Готель «Козацький».

За поданням Департаменту охорони культурної спадщини Генпрокуратура вимагає від Міністерства оборони та державного підприємства «Готель «Козацький» протягом одного місяця з дати набрання рішенням суду законної сили укласти охоронний договір на пам’ятку національного значення та провести реставрацію будинку Сікорського.

Міністерство оборони України підкреслює, що стоїть на позиції, що передача будинку Сікорського до комунальної власності територіальної громади Києва дозволила б зберегти та відновити об’єкт у якості музею видатного авіаконструктора. Однак, це унеможливлюється тим, що ухвалою Печерського районного суду Києва від 04 січня 2018 року накладено арешт на все нерухоме майно державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони, в тому числі на вищевказану будівлю, яка обліковується на балансі підприємства.

Робота щодо передачі Будинку Сікорського до комунальної власності територіальної громади Києва буде продовжена після скасування арешту на будівлю.