Через протести в центрі Києва затримується рух автобусів

Затримується рух автобусів чотирьох маршрутів

Через акцію протесту в центрі Києва затримується рух автобусів кількох маршрутів.

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

Зокрема, затримується рух автобуса №55 на станції метро «Арсенальна». У зв’язку з цим рух автобусів організовано по бульвару Лесі Українки.

Також затримується рух автобусів №24, 114, 118 в центральній частині міста з причини перекриття руху мітингувальниками та проведення спецзаходів.

Нагадаємо, 15 грудня вранці підприємці заблокували урядовий квартал. Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. Не можна проїхати від Кріпосного провулку до Європейської площі.

Пізніше учасники акції протесту прийшли під стіни Офісу президента, де запалили жовто-блакитні фаєри.

Згодом кілька тисяч підприємців перекрили рух Хрещатиком. Зі сцени на Майдані Незалежності протестувальники заявили, що не планують залишати центр.

Мітингувальники повідомили, що в результаті сутичок із правоохоронцями серед них є постраждалі.

Поліцейські заявили, що внаслідок сутичок постраждали близько 40 правоохоронців.