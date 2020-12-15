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    Через протести в центрі Києва затримується рух автобусів

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    <p>Рух автобусів №55 організовано по бульвару Лесі Українки</p> - Через протести в центрі Києва затримується рух автобусів

    Рух автобусів №55 організовано по бульвару Лесі Українки

    Фото з відкритих джерел

    Затримується рух автобусів чотирьох маршрутів

    Через акцію протесту в центрі Києва затримується рух автобусів кількох маршрутів.

    Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

    Зокрема, затримується рух автобуса №55 на станції метро «Арсенальна». У зв’язку з цим рух автобусів організовано по бульвару Лесі Українки.

    Також затримується рух автобусів №24, 114, 118 в центральній частині міста з причини перекриття руху мітингувальниками та проведення спецзаходів.

    Нагадаємо, 15 грудня вранці підприємці заблокували урядовий квартал. Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. Не можна проїхати від Кріпосного провулку до Європейської площі. 

    Пізніше учасники акції протесту прийшли під стіни Офісу президента, де запалили жовто-блакитні фаєри.

    Згодом кілька тисяч підприємців перекрили рух ХрещатикомЗі сцени на Майдані Незалежності протестувальники заявили, що не планують залишати центр.

    Мітингувальники повідомили, що в результаті сутичок із правоохоронцями серед них є постраждалі.

    Поліцейські заявили, що внаслідок сутичок постраждали близько 40 правоохоронців.

    Теги: Київ громадський транспорт протести у Києві Київпастранс
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