Через протести в центрі Києва затримується рух автобусів
Рух автобусів №55 організовано по бульвару Лесі Українки
Затримується рух автобусів чотирьох маршрутів
Через акцію протесту в центрі Києва затримується рух автобусів кількох маршрутів.
Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».
Зокрема, затримується рух автобуса №55 на станції метро «Арсенальна». У зв’язку з цим рух автобусів організовано по бульвару Лесі Українки.
Також затримується рух автобусів №24, 114, 118 в центральній частині міста з причини перекриття руху мітингувальниками та проведення спецзаходів.
Нагадаємо, 15 грудня вранці підприємці заблокували урядовий квартал. Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. Не можна проїхати від Кріпосного провулку до Європейської площі.
Пізніше учасники акції протесту прийшли під стіни Офісу президента, де запалили жовто-блакитні фаєри.
Згодом кілька тисяч підприємців перекрили рух Хрещатиком. Зі сцени на Майдані Незалежності протестувальники заявили, що не планують залишати центр.
Мітингувальники повідомили, що в результаті сутичок із правоохоронцями серед них є постраждалі.
Поліцейські заявили, що внаслідок сутичок постраждали близько 40 правоохоронців.