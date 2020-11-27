У Києві викрито підпільну майстерню з виготовлення боєприпасів (фото)

Підпільна майстерня розташовувалась у покинутому цеху одного з заводів на території Дарницького району

Столичні правоохоронці викрили осіб, яких підозрюють у зберіганні, виготовленні та збуті боєприпасів у великих розмірах, а також облаштуванні майстерні для їх переробки.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, до правоохоронних органів столиці надійшла інформація про те, що в Шевченківському районі Києва четверо осіб зберігають боєприпаси та вогнепальну зброю, а також мають спеціально обладнану майстерню, облаштовану для її переробки.

Згідно з матеріалами слідства діяльність цієї групи полягала у скупці комплектуючих пристроїв та інгредієнтів для виготовлення набоїв та боєприпасів до вогнепальної зброї. В подальшому їх реалізовували через різноманітні канали, включаючи тіньовий ринок зброї та офіційно зареєстровані засоби сполучення.

У ході досудового розслідування на підставі ухвал суду проведено ряд обшуків на території Шевченківського району столиці за місцями проживання фігурантів, а також за адресою ймовірної майстерні з виготовлення та переробки зброї, розташованої у покинутому цеху одного з заводів на території Дарницького району.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили близько 60 картонних коробок, в яких знаходилися упаковки із набоями до гладкоствольної зброї, 57 мішків та 8 коробок із пижконтейнером, 15 ящиків із гільзами для мисливської зброї, понад 6,5 тис. мисливських набоїв, пластикові ємкості зі свинцем та порохом, упаковки із сипучими речовинами, схожими на метальну вибухову речовину, близько 130 пляшок, наповнених металевим дробом та металевими шарами, 12 пулелійок, 9 станків та інші речові докази.

Наразі двоє осіб затримано. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Вилучені предмети та речовини направлені на експертизу.

Слідчі дії тривають.