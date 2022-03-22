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    Окупанти застосували фосфорні боєприпаси в Краматорську (відео)

    Окупанти застосували фосфорні боєприпаси в Краматорську (відео)

    Фосфорні боєприпаси – це вогненебезпечні боєприпаси, які містять білий фосфор

    Росія все більше покладається на повітряні бомбардування, обстріли міст та цивільного населення з застосуванням заборонених видів боєприпасів. На Донеччині в місті Краматорськ російські окупанти кинули фосфорні боєприпаси. Про це повідомляє у Facebook перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексія Білошицького.

    «Чергове застосування фосфорних боєприпасів в Краматорську. Заборони і конвенції – то для цивілізованого світу. А орки прийшли асвабаждать. І асвабаждать вони вміють тільки так. Але ви будете палати, як палає цей фосфор», – повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

    Він також опублікував відео з місця обстрілу.

    Фосфорні боєприпаси – це вогненебезпечні боєприпаси, які містять білий фосфор. Він дуже активно і спалахує від контакту з киснем.

    Білий фосфор викликає не просто опіки, а глибокі рани, починаючи від ураження кісток до змертвіння тканин. Відомо, що використання фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією.

    Нагадаємо, на Луганщині в місті Попасна російські окупанти кинули фосфорні боєприпаси.

    Теги: росія окупанти війна Попасна бомбардування Україна боєприпаси Олексій Білошицький окупація #stoprussia
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    Окупанти застосували фосфорні боєприпаси в Краматорську (відео)