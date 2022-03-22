Окупанти застосували фосфорні боєприпаси в Краматорську (відео)
Фосфорні боєприпаси – це вогненебезпечні боєприпаси, які містять білий фосфор
Росія все більше покладається на повітряні бомбардування, обстріли міст та цивільного населення з застосуванням заборонених видів боєприпасів. На Донеччині в місті Краматорськ російські окупанти кинули фосфорні боєприпаси. Про це повідомляє у Facebook перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексія Білошицького.
«Чергове застосування фосфорних боєприпасів в Краматорську. Заборони і конвенції – то для цивілізованого світу. А орки прийшли асвабаждать. І асвабаждать вони вміють тільки так. Але ви будете палати, як палає цей фосфор», – повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Він також опублікував відео з місця обстрілу.
Фосфорні боєприпаси – це вогненебезпечні боєприпаси, які містять білий фосфор. Він дуже активно і спалахує від контакту з киснем.
Білий фосфор викликає не просто опіки, а глибокі рани, починаючи від ураження кісток до змертвіння тканин. Відомо, що використання фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією.
Нагадаємо, на Луганщині в місті Попасна російські окупанти кинули фосфорні боєприпаси.