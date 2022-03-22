Окупанти застосували фосфорні боєприпаси в Краматорську (відео)

Фосфорні боєприпаси – це вогненебезпечні боєприпаси, які містять білий фосфор

Росія все більше покладається на повітряні бомбардування, обстріли міст та цивільного населення з застосуванням заборонених видів боєприпасів. На Донеччині в місті Краматорськ російські окупанти кинули фосфорні боєприпаси. Про це повідомляє у Facebook перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексія Білошицького.

«Чергове застосування фосфорних боєприпасів в Краматорську. Заборони і конвенції – то для цивілізованого світу. А орки прийшли асвабаждать. І асвабаждать вони вміють тільки так. Але ви будете палати, як палає цей фосфор», – повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він також опублікував відео з місця обстрілу.

Фосфорні боєприпаси – це вогненебезпечні боєприпаси, які містять білий фосфор. Він дуже активно і спалахує від контакту з киснем.

Білий фосфор викликає не просто опіки, а глибокі рани, починаючи від ураження кісток до змертвіння тканин. Відомо, що використання фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією.

Нагадаємо, на Луганщині в місті Попасна російські окупанти кинули фосфорні боєприпаси.