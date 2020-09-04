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    Новини

    Під Києвом Audi збив хлопчика на велосипеді, а вантажівка – жінку (фото)

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    Автомобіль Audi збив велосипедиста - Під Києвом Audi збив хлопчика на велосипеді, а вантажівка – жінку (фото)
    Автомобіль Audi збив велосипедиста
    Фото: Нацполіція

    Дитину та жінку доставили до медичного закладу

    2 вересня у Броварах на Київщині сталося дві дорожньо-транспортних пригоди, в яких постраждали 9-річний велосипедист і жінка-пішохід.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Так, водій автомобіля Audi, виконуючи маневр заднього ходу, скоїв наїзд на 9-річного хлопчика. Дитину доставлено до лікарні для обстеження, за попередніми даними внаслідок ДТП він отримав забиття.

    Ще одна автопригода у місті Бровари сталася за участі вантажного автомобіля та пішохода. Водій автівки MAN під час маневру заднього ходу допустив наїзд на місцеву жительку, яка проходила повз автівки. 68-річна жінка отримала травми. Її доставили до медичного закладу.

    У селі Ківшувата Таращанського району сталось ДТП за участі двох легковиків. Водій автомобіля Honda виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автівкою Volkswagen, водій якої і отримав травми. Його госпіталізували до лікарні.

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    Під Києвом Audi збив хлопчика на велосипеді, а вантажівка – жінку (фото)
    Під Києвом Audi збив хлопчика на велосипеді, а вантажівка – жінку (фото)
    Під Києвом Audi збив хлопчика на велосипеді, а вантажівка – жінку (фото)

    За фактами дорожньо-транспортних пригод, де постраждали люди, слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Національна поліція України ДТП кримінал вантажівки водій Київщина автомобіль велосипедист
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