На Київщині не поділили дорогу Mazdа і Lanos: є загиблий (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники провели деблокування загиблого водія Lanos Фото: ДСНС

В результаті ДТП загинув водій Daewoo Lanos

У понеділок, 25 травня, на автодорозі Київ - Золотоноша на повороті в с. Старе сталась дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.

Повідомлення про це надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району о 12:16.

На місце події було направлено спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю представники ДСНС встановили, що автомобіль Daewoo Lanos зіткнувся з легковим автомобілем Mazda, в результаті чого водій Daewoo Lanos загинув на місці.

За допомогою пневматичного інструменту рятувальниками було проведено деблокування загиблого 1972 р.н.

Також постраждав водій автомобіля Mazda 1996 р.н. Потерпілого доправили до Бориспільської центральної районної лікарні.

Як повідомлялося, 24 травня внаслідок аварій на дорогах Київської області загинули четверо людей, серед яких є дитина. Також сталися 4 автопригоди із травмованими.