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    Аварія у Києві. Водій легковика заснув за кермом і на швидкості влетів у вантажівку (відео)

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    <span>На місці працювали медики та правоохоронці</span> - Аварія у Києві. Водій легковика заснув за кермом і на швидкості влетів у вантажівку (відео)
    На місці працювали медики та правоохоронці
    Фото «Київ Оперативний»

    На щастя, водій Volkswagen залишився живим

    У ніч на 24 жовтня в Києві водій заснув за кермом і влетів у вантажівку.

    Про це повідомляє ресурс «Київ Оперативний» в Facebook.

    ДТП сталася на вулиці Заболотного. Там водій Volkswagen з номерами AI0381AI в’їхав у вантажівку Mack. Від удару легковик почало крутити і кидати по всій дорозі.

    На щастя, водій Volkswagen залишився живим. Його з травмами госпіталізували до лікарні.

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    Аварія у Києві. Водій легковика заснув за кермом і на швидкості влетів у вантажівку (відео)
    Аварія у Києві. Водій легковика заснув за кермом і на швидкості влетів у вантажівку (відео)
    Аварія у Києві. Водій легковика заснув за кермом і на швидкості влетів у вантажівку (відео)
    Аварія у Києві. Водій легковика заснув за кермом і на швидкості влетів у вантажівку (відео)
    Аварія у Києві. Водій легковика заснув за кермом і на швидкості влетів у вантажівку (відео)
    Аварія у Києві. Водій легковика заснув за кермом і на швидкості влетів у вантажівку (відео)
    Аварія у Києві. Водій легковика заснув за кермом і на швидкості влетів у вантажівку (відео)
    Аварія у Києві. Водій легковика заснув за кермом і на швидкості влетів у вантажівку (відео)
    Аварія у Києві. Водій легковика заснув за кермом і на швидкості влетів у вантажівку (відео)
    Аварія у Києві. Водій легковика заснув за кермом і на швидкості влетів у вантажівку (відео)

    За словами водія вантажівки, він бачив, що легковик мчить в нього на великій швидкості. Він намагався уникнути зіткнення, але це не вдалося.

    На місці працювали медики та правоохоронці, які встановлювали деталі аварії.

    Нагадаємо, у центрі Києва ввечері 23 жовтня автівка в’їхала в будинок, розташований на розі вулиць Володимирської та Прорізної. Унаслідок ДТП двоє людей травмувалося, їх доправили до лікарні.

    Як повідомлялося, 24 жовтня у Львівській області внаслідок зіткнення автомобілів загинуло троє людей. Ще одна людина отримала поранення. 32-річний водій автомобіля «Пежо» не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.

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