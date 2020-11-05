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    Під Києвом сталося масштабне ДТП: вщент розбиті п’ять автівок (фото, відео)

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    Від удару &laquo;Рено&raquo; перекинувся на дах - Під Києвом сталося масштабне ДТП: вщент розбиті п’ять автівок (фото, відео)
    Від удару «Рено» перекинувся на дах

    У ДТП обійшлося без тяжких постраждалих

    У середу, 4 листопада, близько 17 години на Броварському проспекті у напрямку міста Бровари сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: в аварію потрапили п’ять автомобілів.

    Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua.

    Як розповів патрульний, який працював на місці ДТП, водій «Мазди», що рухався на великій швидкості у напрямку Києва, втратив контроль над керуванням і вилетів на зустрічну смугу руху. Там відбулося зіткнення з «Хондою» та «Рено», що їхав позаду «Хонди».

    Від сильного удару в усі боки полетіли деталі автівок. Колісний диск полетів на частину дороги у бік Києва та влучив у «Пежо» служби таксі.

    На місце прибули екіпажі патрульної поліції та бригади швидкої допомоги. Тяжких постраждалих немає.

    Правоохоронці забезпечили транспортну безпеку і приступили до оформлення адміністративних матеріалів.

    Майже за годину під час оформлення ДТП у «Пежо» на всій швидкості влетів «Рено», який мчав до Києва. Від удару «Рено» підкинуло у повітря і почало крутити, і зрештою, дахом донизу автівка припинила рух. На диво, знову обійшлося без тяжких травм.

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    Під Києвом сталося масштабне ДТП: вщент розбиті п’ять автівок (фото, відео)
    Під Києвом сталося масштабне ДТП: вщент розбиті п’ять автівок (фото, відео)
    Під Києвом сталося масштабне ДТП: вщент розбиті п’ять автівок (фото, відео)
    Під Києвом сталося масштабне ДТП: вщент розбиті п’ять автівок (фото, відео)
    Під Києвом сталося масштабне ДТП: вщент розбиті п’ять автівок (фото, відео)
    Під Києвом сталося масштабне ДТП: вщент розбиті п’ять автівок (фото, відео)
    Під Києвом сталося масштабне ДТП: вщент розбиті п’ять автівок (фото, відео)
    Під Києвом сталося масштабне ДТП: вщент розбиті п’ять автівок (фото, відео)
    Під Києвом сталося масштабне ДТП: вщент розбиті п’ять автівок (фото, відео)
    Під Києвом сталося масштабне ДТП: вщент розбиті п’ять автівок (фото, відео)
    Під Києвом сталося масштабне ДТП: вщент розбиті п’ять автівок (фото, відео)

    Усіх постраждалих «швидкі» госпіталізували.

    Згодом з’явилося відео моменту ДТП з Броварського проспекту, яке було знято з відеореєстратора водія з зустрічної смуги.

    На місці працювали також рятувальники.

    Національна поліція України ДТП Київ водій Київщина автомобіль рятувальники
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