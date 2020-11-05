Під Києвом сталося масштабне ДТП: вщент розбиті п’ять автівок (фото, відео)
У ДТП обійшлося без тяжких постраждалих
У середу, 4 листопада, близько 17 години на Броварському проспекті у напрямку міста Бровари сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: в аварію потрапили п’ять автомобілів.
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua.
Як розповів патрульний, який працював на місці ДТП, водій «Мазди», що рухався на великій швидкості у напрямку Києва, втратив контроль над керуванням і вилетів на зустрічну смугу руху. Там відбулося зіткнення з «Хондою» та «Рено», що їхав позаду «Хонди».
Від сильного удару в усі боки полетіли деталі автівок. Колісний диск полетів на частину дороги у бік Києва та влучив у «Пежо» служби таксі.
На місце прибули екіпажі патрульної поліції та бригади швидкої допомоги. Тяжких постраждалих немає.
Правоохоронці забезпечили транспортну безпеку і приступили до оформлення адміністративних матеріалів.
Майже за годину під час оформлення ДТП у «Пежо» на всій швидкості влетів «Рено», який мчав до Києва. Від удару «Рено» підкинуло у повітря і почало крутити, і зрештою, дахом донизу автівка припинила рух. На диво, знову обійшлося без тяжких травм.
Усіх постраждалих «швидкі» госпіталізували.
Згодом з’явилося відео моменту ДТП з Броварського проспекту, яке було знято з відеореєстратора водія з зустрічної смуги.
На місці працювали також рятувальники.