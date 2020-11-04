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    Водій врятував собаку і втратив авто: під Києвом на дорозі згорів автомобіль (відео)

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    Автомобіль згорів повністю - Водій врятував собаку і втратив авто: під Києвом на дорозі згорів автомобіль (відео)
    Автомобіль згорів повністю
    Фото: скріншот відео

    В результаті зіткнення двох автомобілів один із них загорівся

    У вівторок, 3 листопада, пізно ввечері у смт Калинівка Броварського району Київщини сталася дорожньо-транспортна пригода із загоранням автомобіля.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Попередньо відомо, водій автомобіля призупинився, щоб пропустити собаку, і в цей час ззаду його наздогнало інше авто.

    В результаті удару автомобіль попереду загорівся.

    Нагадаємо, 16 жовтня на вул. Борщагівській, 190 у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Daewoo Lanos з автомобілем Chevrolet Aveo. Внаслідок зіткнення автомобіль Daewoo Lanos перекинувся і зайнявся.

    пожежа ДТП водій Київщина автомобіль
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