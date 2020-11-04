Водій врятував собаку і втратив авто: під Києвом на дорозі згорів автомобіль (відео)

В результаті зіткнення двох автомобілів один із них загорівся

У вівторок, 3 листопада, пізно ввечері у смт Калинівка Броварського району Київщини сталася дорожньо-транспортна пригода із загоранням автомобіля.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Попередньо відомо, водій автомобіля призупинився, щоб пропустити собаку, і в цей час ззаду його наздогнало інше авто.

В результаті удару автомобіль попереду загорівся.

Нагадаємо, 16 жовтня на вул. Борщагівській, 190 у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Daewoo Lanos з автомобілем Chevrolet Aveo. Внаслідок зіткнення автомобіль Daewoo Lanos перекинувся і зайнявся.