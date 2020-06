Співробітники Організації об’єднаних націй зайнялися сексом в службовому автомобілі і потрапили на відео

«Поведінка співробітників огидна і йде врозріз з усім, за що ми виступаємо» – представник генсека ООН

В Організації об’єднаних націй «шоковані і глибоко стривожені» відеозаписом з Тель-Авіва, на якому двоє співробітників організації займаються сексом в службовому автомобілі. Про це пише Daily Mail.

Відеозапис тривалістю 18 секунд був опублікований в Twitter. На записі видно, як чоловік у білій футболці та шортах і жінка в червоному вбранні здійснюють статевий акт на задньому сидінні автомобіля з відміткою про його приналежність до ООН. На передньому сидінні знаходиться водій. Відео було знято зверху, швидше за все, з вікна або з балкона в момент, коли автомобіль зупинився в пробці. Потім машина рушає і їде далі.

#NewsAlert: Shocking video shows a United Nations vehicle that paid a hooker of a road to get sex in the back of the car, with a official @UN delegation member in the back! pic.twitter.com/0PoWZd20oG