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    У світі

    Співробітники Організації об’єднаних націй зайнялися сексом в службовому автомобілі і потрапили на відео

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    Відео було знято зверху, швидше за все, з вікна або з балкона - Співробітники Організації об’єднаних націй зайнялися сексом в службовому автомобілі і потрапили на відео
    Відео було знято зверху, швидше за все, з вікна або з балкона
    Скріншот з відео

    «Поведінка співробітників огидна і йде врозріз з усім, за що ми виступаємо» – представник генсека ООН

    В Організації об’єднаних націй «шоковані і глибоко стривожені» відеозаписом з Тель-Авіва, на якому двоє співробітників організації займаються сексом в службовому автомобілі. Про це пише Daily Mail.

    Відеозапис тривалістю 18 секунд був опублікований в Twitter. На записі видно, як чоловік у білій футболці та шортах і жінка в червоному вбранні здійснюють статевий акт на задньому сидінні автомобіля з відміткою про його приналежність до ООН. На передньому сидінні знаходиться водій. Відео було знято зверху, швидше за все, з вікна або з балкона в момент, коли автомобіль зупинився в пробці. Потім машина рушає і їде далі.

    В Організації об’єднаних націй припустили, що всі пасажири автомобіля були співробітниками Операції організації з підтримання миру, що базується в Єрусалимі. Як заявив представник генсека ООН Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік, поведінка співробітників «огидна і йде врозріз з усім, за що ми виступаємо». Він запевнив, що інцидент буде розслідуваний швидко і велелюбну парочку скоро вирахують.

    Раніше стало відомо, що прем’єр-міністру Великобританії Борису Джонсону вдалося уникнути кримінальних звинувачень через його скандальний секс-зв’язок з американською підприємницею Дженніфер Аркур в період, коли він був мером Лондона. Поліція прийшла до висновку, що Джонсон не чинив протизаконних спонсорських послуг подрузі. При цьому доведено, що він дійсно мав інтимні стосунки з Аркур.

    ООН автомобіль поліція жінка секс
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