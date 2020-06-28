Співробітники Організації об’єднаних націй зайнялися сексом в службовому автомобілі і потрапили на відео



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Відео було знято зверху, швидше за все, з вікна або з балкона Скріншот з відео

«Поведінка співробітників огидна і йде врозріз з усім, за що ми виступаємо» – представник генсека ООН

В Організації об’єднаних націй «шоковані і глибоко стривожені» відеозаписом з Тель-Авіва, на якому двоє співробітників організації займаються сексом в службовому автомобілі. Про це пише Daily Mail.

Відеозапис тривалістю 18 секунд був опублікований в Twitter. На записі видно, як чоловік у білій футболці та шортах і жінка в червоному вбранні здійснюють статевий акт на задньому сидінні автомобіля з відміткою про його приналежність до ООН. На передньому сидінні знаходиться водій. Відео було знято зверху, швидше за все, з вікна або з балкона в момент, коли автомобіль зупинився в пробці. Потім машина рушає і їде далі.

#NewsAlert: Shocking video shows a United Nations vehicle that paid a hooker of a road to get sex in the back of the car, with a official @UN delegation member in the back! pic.twitter.com/0PoWZd20oG — Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) June 24, 2020

В Організації об’єднаних націй припустили, що всі пасажири автомобіля були співробітниками Операції організації з підтримання миру, що базується в Єрусалимі. Як заявив представник генсека ООН Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік, поведінка співробітників «огидна і йде врозріз з усім, за що ми виступаємо». Він запевнив, що інцидент буде розслідуваний швидко і велелюбну парочку скоро вирахують.

Раніше стало відомо, що прем’єр-міністру Великобританії Борису Джонсону вдалося уникнути кримінальних звинувачень через його скандальний секс-зв’язок з американською підприємницею Дженніфер Аркур в період, коли він був мером Лондона. Поліція прийшла до висновку, що Джонсон не чинив протизаконних спонсорських послуг подрузі. При цьому доведено, що він дійсно мав інтимні стосунки з Аркур.