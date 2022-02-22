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    Події в Україні

    Австралія закриває посольство у Львові і закликає своїх громадян виїхати з України

    Уряд Австралії закликав своїх громадян покинути Україну - Австралія закриває посольство у Львові і закликає своїх громадян виїхати з України
    Уряд Австралії закликав своїх громадян покинути Україну
    фото: poltava.to

    Глава МЗС Австаліїзасудила дії Володимира Путіна щодо визнання незалежності угруповань «Л/ДНР»

    Влада Австралії закликала своїх громадян в терміновому порядку покинути територію Україну, а також країна закриває своє посольство у Львові. Відповідну заяву зробила міністерка закордонних справ Австралії Маріс Пейн.

    Глава МЗС засудила дії Володимира Путіна щодо визнання незалежності угруповань «Л/ДНР». За її словами, Австралія в цьому питанні солідарна з США, Європейським союзом та іншими урядами, які підтримують суверенітет України.

    «Разом з нашими партнерами ми готові оголосити про швидкі і жорсткі санкції, які будуть спрямовані проти ключових російських фізичних і юридичних осіб, відповідальних за підрив суверенітету і територіальної цілісності України», – йдеться в заяві.

    Уряд Австралії закликав своїх громадян покинути Україну, уточнивши, що їх безпека є пріоритетом.

    «Ми продовжуємо закликати всіх австралійців негайно покинути Україну. не затримуючись. Безпека австралійців та офіційних осіб є нашим пріоритетом. У зв'язку з підвищеним ризиком австралійським чиновникам було наказано покинути Україну. Наше посольство та операції у Львові тимчасово закриті. Австралійські офіційні особи були направлені в Східну Польщу і Румунію, щоб допомогти австралійцям, які бажають покинути Україну», – заявила Пейн.

    Нагадаємо, співробітники американського посольства ніч проведуть у Польщі. Зазначимо, раніше у ЗМІ вже з'являлася інформація, що США тимчасово переводять усіх співробітників Держдепартаменту з України до Польщі з міркувань безпеки. Як повідомлялося, посольство Ізраїлю залишає Київ.

    Напередодні Індія закликала своїх громадян якнайшвидше виїхати з України. Крім того, Індія також перевозить посольство з Києва до Львова через загрозу війни. До того ж Австралія слідом за Канадою призупинила роботу посольства в Києві. До слова, міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому деякі посольства переїхали до Львова.

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    Теги: МЗС Київ США Австралія санкції посольство Олексій Резніков суверенітет безпека
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    Австралія закриває посольство у Львові і закликає своїх громадян виїхати з України