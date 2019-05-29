У Києві з Рибальського моста у Дніпро стрибнув чоловік
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Чоловік залишився живий
У вівторок, 28 травня, у Подільському районі Києва з Рибальського моста в річку Дніпро стрибнув чоловік. Попередньо, він намагався покінчити життя самогубством.
Виклик на лінію 102 надійшов о 19:37. Про це повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, чоловік перебував у нетверезому стані. Його наміри помітили очевидці і викликали правоохоронців. За мить чоловік стрибнув у воду.
На місце прибули рятувальники, які дістали чоловіка з води і передали медикам.
Що саме стало причиною такого вчинку і деталі інциденту з'ясовуватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, у суботу, 25 травня, в Києві дівчина зістрибнула з мосту Метро. Рятувальникам вдалося виловити потерпілу з води. У дівчини були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Дівчина зізналася, що приїхала до Києва з Одеси, а на такий вчинок її змусив конфлікт з коханим.