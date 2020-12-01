Прорив теплотраси в Києві: без опалення й гарячої води сім будинків

Бригада Київтеплоенерго планує за добу завершити ремонтні роботи

Сьогодні, 1 грудня, сталося пошкодження тепломережі на вулиці Старонаводницькій, 40 в Печерському районі Києва.

У результаті пошкодження відбувся витік теплоносія на проїжджу частину. Аварійна бригада КП «Київтеплоенерго» оперативно локалізувала місце пошкодження і розпочала ремонтні роботи. Завершити їх планують упродовж доби. Про це повідомили у комунальному підприємстві.

Тимчасово послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання припинено до 7 житлових будинків.

Рік введення трубопроводу в експлуатацію – 1986. Діаметр – 250 мм.

Нагадаємо, що у Києві 80% теплових мереж вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни.

Детальна інформація про причини відсутності та терміни відновлення послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання – у Центральній диспетчерській службі з питань ЖКГ за номером телефону: 15-57 (зі стаціонарного), (044) 500-1557 (з мобільного) або на сайті: https://1557.kyiv.ua/.

Нагадаємо, 5 листопада 2019 року на перехресті вулиць Шота Руставелі і Саксаганського у центрі Києва посеред дороги прорвало трубу теплопостачання. На дорозі провалився асфальт. У яму з гарячою водою посеред дороги провалився автомобіль.