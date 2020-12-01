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    Прорив теплотраси в Києві: без опалення й гарячої води сім будинків

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    Внаслідок прориву теплотраси відбувся витік гарячої води на проїжджу частину - Прорив теплотраси в Києві: без опалення й гарячої води сім будинків
    Внаслідок прориву теплотраси відбувся витік гарячої води на проїжджу частину
    Фото: УНН

    Бригада Київтеплоенерго планує за добу завершити ремонтні роботи

    Сьогодні, 1 грудня, сталося пошкодження тепломережі на вулиці Старонаводницькій, 40 в Печерському районі Києва.

    У результаті пошкодження відбувся витік теплоносія на проїжджу частину. Аварійна бригада КП «Київтеплоенерго» оперативно локалізувала місце пошкодження і розпочала ремонтні роботи. Завершити їх планують упродовж доби. Про це повідомили у комунальному підприємстві.

    Тимчасово послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання припинено до 7 житлових будинків.

    Рік введення трубопроводу в експлуатацію – 1986. Діаметр – 250 мм.

    Нагадаємо, що у Києві 80% теплових мереж вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни.

    Детальна інформація про причини відсутності та терміни відновлення послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання – у Центральній диспетчерській службі з питань ЖКГ за номером телефону: 15-57 (зі стаціонарного), (044) 500-1557 (з мобільного) або на сайті: https://1557.kyiv.ua/.

    Нагадаємо, 5 листопада 2019 року на перехресті вулиць Шота Руставелі і Саксаганського у центрі Києва посеред дороги прорвало трубу теплопостачання. На дорозі провалився асфальт. У яму з гарячою водою посеред дороги провалився автомобіль

    Теги: Київ опалення ремонт аварія будинок Київтеплоенерго
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