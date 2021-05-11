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    У Києві за добу менше сотні нових хворих на коронавірус

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    Згідно з офіційними даними, ситуація з коронавірусом у Києві покращилась - У Києві за добу менше сотні нових хворих на коронавірус
    Згідно з офіційними даними, ситуація з коронавірусом у Києві покращилась
    Фото: УП

    Минулої доби в Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померли 12 людей

    За минулу добу, 10 травня, у Києві коронавірус виявлено у 98 людей. Це на 3 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 9 травня був 101 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 199175 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 128208 осіб (за добу 10 травня – 51),
    • померли 4838 осіб (за добу 12).

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 120820 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 76 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 184 особи.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 106567 осіб (за добу 10 травня – 276),
    • померли 2521 людина (за добу 5).

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2124535 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 10 травня зафіксовано 2208 хворих на коронавірус.

    Як повідомив Степанов, 10 травня у Києві не зроблено щодного щеплення від коронавірусу, на Київщині проведено 50 вакцинацій.

    Нагадаємо, за добу 9 травня в Києві виявили 101 хворого на коронавірус, померли 8 осіб.

    Нагадаємо, відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із 1 травня у Києві скасовано «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

    При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

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    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія вакцинація коронавірус
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