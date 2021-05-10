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    У Києві за добу виявили 101 новий випадок коронавірусу

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    Найбільше випадків захворювання виявили в Солом&rsquo;янському районі - У Києві за добу виявили 101 новий випадок коронавірусу
    Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі
    Фото з відкритих джерел

    8 хворих у столиці померли від ускладнень коронавірусної хвороби

    У Києві в неділю, 9 травня, виявили 101 випадок коронавірусу, 8 хворих померли і 46 одужали. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram

    Госпіталізовано за добу 14 хворих на коронавірус і 98 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському (41), Святошинському (14) та в Дарницькому (12) районах.

    Серед нових хворих – 55 жінок віком від 18 до 95 років, 40 чоловіків віком від 19 до 83 років, 2 дівчинки 10 місяців та 13 років та 4 хлопчики від 6 до 12 років.

    Загалом з початку пандемії у Києві виявили 199 077 випадків коронавірусу, 4826 хворих померли і 128 157 одужали.

    Нагадаємо, за минулу добу у Києві не було зроблено жодного щеплення від ковіду.

    Станом на 10 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2 817 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.


    Теги: Віталій Кличко Київ мер хвороби коронавірус
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